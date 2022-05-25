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جيش سريلانكا يساعد التلاميذ على أداء الامتحانات وسط الفيضانات... صور
جيش سريلانكا يساعد التلاميذ على أداء الامتحانات وسط الفيضانات... صور
رصدت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من التلاميذ يؤدون امتحاناتهم وسط الفيضانات بمساعدة جنود الجيش في سريلانكا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:05+0000
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واعتبر البعض أن إصرار التلاميذ على تحدي الصعاب وعبور الشوارع المليئة مياه الفيضانات والجلوس داخل فصول يغمرها الماء يعكس وجود إرادة للحصول على العلم لدى هؤلاء.وتظهر الصور أحد الجنود وهو يحمل تلميذًا على كتفه لينقله إلى الفصل الدراسي، بينما تظهر صور أخرى جلوس التلاميذ على مقاعدهم بينما يغمر الماء أرضية الفصل.وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد أثرت على مئات الأسر، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تمساح-يمزق-صبيا-إلى-أشلاء-أمام-أصدقائه-في-سريلانكا-1061145770.html
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منوعات, أخبار العالم الآن

جيش سريلانكا يساعد التلاميذ على أداء الامتحانات وسط الفيضانات... صور

11:05 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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رصدت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من التلاميذ يؤدون امتحاناتهم وسط الفيضانات بمساعدة جنود الجيش في سريلانكا.
واعتبر البعض أن إصرار التلاميذ على تحدي الصعاب وعبور الشوارع المليئة مياه الفيضانات والجلوس داخل فصول يغمرها الماء يعكس وجود إرادة للحصول على العلم لدى هؤلاء.
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا
13 أبريل, 09:03 GMT
وتظهر الصور أحد الجنود وهو يحمل تلميذًا على كتفه لينقله إلى الفصل الدراسي، بينما تظهر صور أخرى جلوس التلاميذ على مقاعدهم بينما يغمر الماء أرضية الفصل.
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد أثرت على مئات الأسر، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية.
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