https://arabic.sputniknews.com/20220525/جيش-سريلانكا-يساعد-التلاميذ-على-أداء-الامتحانات-وسط-الفيضانات-صور-1062687301.html
جيش سريلانكا يساعد التلاميذ على أداء الامتحانات وسط الفيضانات... صور
جيش سريلانكا يساعد التلاميذ على أداء الامتحانات وسط الفيضانات... صور
رصدت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من التلاميذ يؤدون امتحاناتهم وسط الفيضانات بمساعدة جنود الجيش في سريلانكا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:05+0000
2022-05-25T11:05+0000
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واعتبر البعض أن إصرار التلاميذ على تحدي الصعاب وعبور الشوارع المليئة مياه الفيضانات والجلوس داخل فصول يغمرها الماء يعكس وجود إرادة للحصول على العلم لدى هؤلاء.وتظهر الصور أحد الجنود وهو يحمل تلميذًا على كتفه لينقله إلى الفصل الدراسي، بينما تظهر صور أخرى جلوس التلاميذ على مقاعدهم بينما يغمر الماء أرضية الفصل.وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد أثرت على مئات الأسر، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية.
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منوعات, أخبار العالم الآن
جيش سريلانكا يساعد التلاميذ على أداء الامتحانات وسط الفيضانات... صور
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رصدت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من التلاميذ يؤدون امتحاناتهم وسط الفيضانات بمساعدة جنود الجيش في سريلانكا.
واعتبر البعض أن إصرار التلاميذ على تحدي الصعاب
وعبور الشوارع المليئة مياه الفيضانات والجلوس داخل فصول يغمرها الماء يعكس وجود إرادة للحصول على العلم لدى هؤلاء.
وتظهر الصور أحد الجنود
وهو يحمل تلميذًا على كتفه لينقله إلى الفصل الدراسي، بينما تظهر صور أخرى جلوس التلاميذ على مقاعدهم بينما يغمر الماء أرضية الفصل.
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد أثرت على مئات الأسر، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية
.