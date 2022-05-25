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https://arabic.sputniknews.com/20220525/حقوقيون-هولنديون-يتقدمون-بشكوى-إلى-المحكمة-الأوروبية-ضد-قرار-منع-آر-تي-وسبوتنيك-1062693756.html
حقوقيون هولنديون يتقدمون بشكوى إلى المحكمة الأوروبية ضد قرار منع "آر تي" و"سبوتنيك"
حقوقيون هولنديون يتقدمون بشكوى إلى المحكمة الأوروبية ضد قرار منع "آر تي" و"سبوتنيك"
أعلن المتحدث باسم منظمة "بيتس أو فريدوم" الحقوقية، ريو زينغر، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المنظمات الهولندية تقدمت بشكوى جماعية إلى المحكمة الأوروبية في... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:39+0000
2022-05-25T13:39+0000
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روسيا
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وقال زينغر لوكالة سبوتنيك: "نعم، تم تقديم الشكوى للمحكمة".ووفقًا للمنظمات الهولندية، فقد اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارًا بعيد المدى بفرض رقابة على هذه الوسائل الإعلامية، حيث فشل في تحقيق العدالة لحرية المعلومات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان، والتي هي أساس الديمقراطية". وهم يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا متسرعا بفرض رقابة فورية دون تدقيق مستقل وشامل.
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حقوقيون هولنديون يتقدمون بشكوى إلى المحكمة الأوروبية ضد قرار منع "آر تي" و"سبوتنيك"

13:39 GMT 25.05.2022
© Sputnikوكالة سبوتنيك
وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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أعلن المتحدث باسم منظمة "بيتس أو فريدوم" الحقوقية، ريو زينغر، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المنظمات الهولندية تقدمت بشكوى جماعية إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ ضد قرار منع "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبي.
وقال زينغر لوكالة سبوتنيك: "نعم، تم تقديم الشكوى للمحكمة".

ووفقًا للمنظمات الهولندية، فقد اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارًا بعيد المدى بفرض رقابة على هذه الوسائل الإعلامية، حيث فشل في تحقيق العدالة لحرية المعلومات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان، والتي هي أساس الديمقراطية".
وهم يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا متسرعا بفرض رقابة فورية دون تدقيق مستقل وشامل.
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