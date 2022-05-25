https://arabic.sputniknews.com/20220525/خبراء-يتحدثون-لـسبوتنيك-هل-تقود-واشنطن-ليبيا-نحو-التقسيم-عبر-العشرية-الجديدة-1062687440.html

خبراء يتحدثون لـ"سبوتنيك"... هل تقود واشنطن ليبيا نحو التقسيم عبر "العشرية الجديدة"

خبراء يتحدثون لـ"سبوتنيك"... هل تقود واشنطن ليبيا نحو التقسيم عبر "العشرية الجديدة"

عادت الولايات المتحدة بقوة مرة أخرى للملف الليبي، لكن هذه المرة عبر ما أطلقت عليه "الاستراتيجية العشرية"، والتي يمكن أن تقود ليبيا نحو السيناريو الأسوأ، حسب... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T11:01+0000

2022-05-25T11:01+0000

2022-05-25T11:01+0000

أخبار ليبيا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. والعشرية الأمريكية المقترحة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، تعني أن واشنطن تعمل على مدى 10 سنوات قادمة على إنهاء الصراع في ليبيا وتأهيل البلاد من أجل استقرار مستقبلي، وأن بلاده تعمل مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني لبناء القدرة على "الصمود" في كل من ليبيا وهاييتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب أفريقيا، وفق بلينكن.وتعليقا على الخطة العشرية الأمريكية وموضع ليبيا منها، قال عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أشرف عبد الفتاح، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن العشرية الأمريكية المُقترحة "ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب".وأوضح عبد الفتاح، أن أمريكا دائما تنمق أعمالها وتغلفها بمصطلحات "الديمقراطية"، مستدلا بأحداث التاريخ وكيف سوقت لاحتلال العراق ونشر معلومات غير صحيحة بما يملكه من أسلحة دمار تخرب العالم.وبحسب عبد الفتاح، رفض المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، مقترح السفير الأمريكي، وأصدر بيانا ينتقد فيه الوصف الذي شبه فيه، سيف الإسلام القذافي، كأنه قنبلة مؤقتة داخل مبنى، مستنكرا محادثات السفير الأمريكي مع محافظ البنك المركزي الليبي، وطلبه لبيانات شفافة ودقيقة حول إيرادات الشعب الليبي "فما علاقة السفير الأمريكي بهذا".وبخصوص سعي واشنطن لإعادة الأمور لنقطة الصفر خوفا من وجود نجل القذافي في المشهد مرة أخرى، أكد عبد الفتاح، أن مسألة تقسيم ليبيا "خط أحمر"، وأن أمريكا لا ترغب أبدا في استقرار الأزمة، قائلا "كنا نعتقد وأصبح لدينا قناعة أن من عمل على تأخير الانتخابات في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي هم الأمريكيون".ورجح عبد الفتاح، أن واشنطن أوقفت الانتخابات الليبية، بعد دخول سيف الإسلام سباق الانتخابات وقبول أوراقه، وتأكيد الأغلبية من الشعب الليبي أنهم مع سيف الإسلام، وتأكد واشنطن أن الشعب سيختار شخصية وطنية مُستقلة بعيدة كل البعد عن التبعية الأمريكية، وفق قوله.وحول التطورات والاشتباكات على الساحة الليبية، خاصة بعد فشل استلام حكومة باشاغا للسلطة وعدم دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان للعاصمة، بين أن الخلاف الحاصل بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب وحكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، وقعت بسبب تأييد الجماعات التي ترى أن حكومة الدبيبة أحق بسبب ضعفها، مفسرا "الميلشيات ذات النفوذ داخل طرابلس، كالإخوان المسلمين على سبيل المثال، يروا ضعفا في حكومة الدبيبة فيه فائدة لهم أكبر من حكومة باشاغا، حسب اعتقادهم".وأردف أن المجلس وعموم ليبيا لا ترى في كلتا الحكومتين أي إيجابية، مفسرا أن الحكومات بعد عام 2011 هي حكومات انتقالية منذ "مخرجات الصخيرات"، ولم تقدم أي إفادة.وتابع قائلا: "نطالب القوى الدولية وفي مقدمتهم روسيا والدول المُناصرة للحريات والديمقراطية أن تقف إلى جانب الشعب الليبي في إقامة انتخابات نزيهة وحرة قائمة على خيار الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش".واستطرد "التدخل الأمريكي كان من البداية واضحا منذ عام 2011، تحت مبررات واهية تتمثل في حماية المدنيين"، موضحا أن التدخل الأمريكي هزم سابقا مرارا أمام ما قامت به ليبيا من تعميم النفط وطرد الشركات الأميركية، ما جعل تلك الأمور ولدت ثأرا وحقدا لليبيا وفي شخص قائدها.كما بين أن الولايات المتحدة لم تراعي منذ 2011، عملية السلام كانت تتدخل بزرع المشاكل والقلاقل عبر وكلائها في المنطقة، ولا تريد الاستقرار لليبيا.وفي السياق ذاته، أكد منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، والمحلل السياسي، عثمان بركة، في حديثه إلى "سبوتنيك" أن النظام الفيدرالي هو نظام إداري ومالي لا علاقة له بالعمل السياسي، موضحا أن الخطورة في هذا النظام تتمثل في عملية التوظيف.ولفت المحلل السياسي أن ليبيا كانت حذرة باستمرار من إشكالية التقسيم، حتى قبل تولي الملك إدريس، وأن وكل الحركات الوطنية في الخمسينيات كانت تخاف التقسيم.وأوضح أن "المطالبة بالفيدرالية ليست مطلبا شعبيا، وإذا ترك الأمر للشعب الليبي فلن يذهب للتقسيم إلا وفق مخطط أُجبر عليه".ورأى بركة أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، هو صراع للسيطرة على المال والمناصب وليس صراعا أيدلوجيا، موضحا أن "التخبط مقصود فلا أمريكا ولا الأمم المتحدة ترغب في الحل حتى أن ادعوا ذلك.. بل الرغبة في إدارة الأزمة".ورجح أن الإدارة الأمريكية لا تبحث عن القيادات الوطنية بل يبحثون عن عناصر تنفذ لهم مخططاتهم الفاسدة والفاشلة، وهذا ما ينفذه السفير الأمريكي، وفق كلامه.وحول قصة الخوف من سيف الإسلام، رأى المحلل السياسي الليبي، أن تلك القصة مبالغ فيها، مبينا أنه إذا وجد هناك خوفا من الإدارة الوطنية الليبية بشكل عام فلا سيف لوحده يستطيع مواجهة المؤامرة، وإنما دوره هو حشد همة القوة الوطنية لمواجهة المخطط، وأن قوة سيف تتمثل في قربه من النبض الحقيقي للشارع الليبي.وتجدر الإشارة إلى رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، كان أول المتفاعلين مع المشروع الأميركي لإنهاء الصراع الليبي، ورحب بالاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية، من أجل دعم الاستقرار في ليبيا وعدد من الدول التي تشهد نزاعات مماثلة.

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أخبار ليبيا اليوم