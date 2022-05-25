https://arabic.sputniknews.com/20220525/خبير-الاتحاد-الأوروبي-في-ورطة-لأن-بديل-روسيا-شبه-منعدم--1062690068.html

خبير: الاتحاد الأوروبي في ورطة لأن بديل روسيا شبه منعدم

خبير: الاتحاد الأوروبي في ورطة لأن بديل روسيا شبه منعدم

قال المحلل السياسي والصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل والناتو، حسين الوائلي، إنه حتى الآن هنالك مشكلة كبيرة جدا لدى الاتحاد الأوروبي ألا وهي... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T12:06+0000

2022-05-25T12:06+0000

2022-05-25T12:06+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأشار الوائلي في حديث لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن الدول الأعضاء فيما بينها لم تتفق بعد ومعا على حظر النفط والغاز الروسيين، "فالمجر مثلا تقول إنه يجب أن يكون هناك بديل موجود ومتوفر للغاز الروسي حتى يكون هناك حظر وحتى لا يدخل المخزون الاستراتيجي في ورطة".وأضاف الوائلي أن "مشكلة الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي تلقي بظلالها على القرار الأوروبي فهناك بعض الدول تريد الدفع بالروبل لكنها تخشى المفوضية الأوروبية وتخشى كثيرا من عقوبات داخلية ما بين الدول الأعضاء وإن كان هناك أعضاء كاليونان تدفع فعلا بالروبل، وبالتالي فالإشكالية الأساسية هي محدودية الخيارات أمام الاتحاد الأوروبي والبديل شبه منعدم بالنسبة للأوروبيين". وبعد أن كانت تصريحات المسئولين الأوروبيين تقول إن هناك اتفاقا خلال أيام حول حظر النفط الروسي خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية لتقول إنه من غير المرجح أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حظر نفطي ضد روسيا في اجتماعهم الأسبوع المقبل، ثم جاء التضارب في التصريحات حيث توقعت الرئاسة الفرنسية التوصل إلى اتفاق "في الأيام المقبلة" لتجاوز تحفظ المجر على الحظر. واقترحت أورسولا فون دير لاين إنهاءً تدريجياً لواردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام في معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بينما قد تحصل المجر ودول أخرى على مهلة زمنية أكبر. في الوقت نفسه وصل سعر الروبل عند أعلى مستوى له مقابل اليورو في خمس سنوات، فقد بدا أنَّ المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي. وقفز الروبل نحو 9% مقابل اليورو، وتعد العملة الروسية الأفضل أداءً على مستوى العالم هذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/اليونان-تشتري-الغاز-الروسي-بالروبل-1062641986.html

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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي