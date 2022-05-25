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https://arabic.sputniknews.com/20220525/دراسة-تحذر-من-المحليات-التي-تفتك-بعمل-الأمعاء-1062686478.html
دراسة تحذر من السكريات التي تفتك بعمل الأمعاء
دراسة تحذر من السكريات التي تفتك بعمل الأمعاء
أفادت دراسة حديثة أجراها علماء من كامبريدج، نُشرت نتائجها في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، بأن المُحليات الاصطناعية ليست مفيدة للجسم كما كان يُعتقد عمومًا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:50+0000
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مجتمع
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يقول الباحثون، وفقا للدراسة: إن المحليات الصناعية قد تعطل توازن ميكروبيوتا الأمعاء، وتلعب دورًا في عدم تحليل الغلوكوز، بل وتضر بالغشاء المخاطي المعوي مما يؤدي إلى متلازمة الأمعاء المتسربة.ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها خلال تجربة حديثة في اكتشاف أن المحليات الصناعية لها تأثير سلبي ليس فقط على صحة الأمعاء ، ولكن على الجسم ككل.أوضح رئيس الدراسة البروفيسور هافوفي تشيتشر: "أظهرت تجاربنا لأول مرة أن بعض المحليات الأكثر شيوعًا في الطعام والشراب - السكرين والسكرالوز والأسبارتام - يمكن أن تجعل بكتيريا الأمعاء مسببة للأمراض. نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغلغلها في الأمعاء وتطور العدوى أو تعفن الدم أو فشل العديد من الأعضاء".
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مجتمع

دراسة تحذر من السكريات التي تفتك بعمل الأمعاء

10:50 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 25.05.2022)
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov / الذهاب إلى بنك الصورمشروبات غازية
مشروبات غازية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov
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أفادت دراسة حديثة أجراها علماء من كامبريدج، نُشرت نتائجها في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، بأن المُحليات الاصطناعية ليست مفيدة للجسم كما كان يُعتقد عمومًا.
يقول الباحثون، وفقا للدراسة: إن المحليات الصناعية قد تعطل توازن ميكروبيوتا الأمعاء، وتلعب دورًا في عدم تحليل الغلوكوز، بل وتضر بالغشاء المخاطي المعوي مما يؤدي إلى متلازمة الأمعاء المتسربة.
ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها خلال تجربة حديثة في اكتشاف أن المحليات الصناعية لها تأثير سلبي ليس فقط على صحة الأمعاء ، ولكن على الجسم ككل.
أوضح رئيس الدراسة البروفيسور هافوفي تشيتشر: "أظهرت تجاربنا لأول مرة أن بعض المحليات الأكثر شيوعًا في الطعام والشراب - السكرين والسكرالوز والأسبارتام - يمكن أن تجعل بكتيريا الأمعاء مسببة للأمراض. نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغلغلها في الأمعاء وتطور العدوى أو تعفن الدم أو فشل العديد من الأعضاء".
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