https://arabic.sputniknews.com/20220525/دراسة-جديدة-تظهر-تفوق-لقاح-سبوتنيك-v-في-مكافحة-أوميكرون-1062687044.html
دراسة جديدة تظهر تفوق لقاح "سبوتنيك V" في مكافحة أوميكرون
دراسة جديدة تظهر تفوق لقاح "سبوتنيك V" في مكافحة أوميكرون
نشر مركز غماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة نتائج دراسة مقارنة جديدة أجراها بالتعاون مع معهد سبالانزاني الإيطالي، كشف من خلالها عن تفوق لقاح "سبوتنيك... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:57+0000
2022-05-25T10:57+0000
2022-05-25T10:57+0000
روسيا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وكشفت الدراسة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، أن لقاح "سبوتنيك V" أظهر فاعلية أعلى في إنتاج الأجسام المضادة لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" واسمه العلمي (B.1.1.529) ، متفوقا بذلك على جرعتين من لقاح فايزر بمقدار 2.1 مرة، ترتفع إلى 2.6 مرة بعد 3 أشهر من التطعيم.وأجريت الدراسة في ظروف معملية متساوية في معهد سبالانزاني الإيطالي على عينات أمصال مماثلة من أفراد تم تطعيمهم بمستوى مماثل من الأجسام المضادة الناتجة عن التلقيح بـ"سبوتنيك V" وفايزر للتوصل إلى مقارنة موضوعية بين اللقاحين.وأوضحت الدراسة أن "سبوتنيك V" يحيد المتحور أوميكرون عن طريق تحفيز استجابة قوية للأجسام المضادة المرتبطة بمستويات عالية من الحماية.وفحصت الدراسة الربع الأعلى من الأفراد الذين لديهم أكثر أجسام مضادة، وتبين أن 100% ممن تم تطعيمهم بـ "سبوتنيك V" نجحت أجسادهم في تحييد أوميكرون مقارنة بـ 83.3% من الأفراد الذين تم تطعيمهم بفايزر، وبحص جميع العينات تبين أن 74.2% ممن تم تلقوا"سبوتنيك V"قدروا على تحييد أوميكرون مقابل 56.9% لدى من تلقوا فايزر.وتناولت الدراسة أسباب إنتاج "سبوتنيك V" أجسام مضادة لأوميكرون أقوى من تلك التي ينتجها فايزر، وجاء من بينها ما يلي:يذكر أن هذه الدراسة تدعم البيانات المختبرية الأخيرة التي أجراها مركز غماليا ونشرها موقع MedRxiv العلمي والتي تفيد بأن "سبوتنيك V" يحفز استجابة قوية للأجسام المضادة للمتحور أوميكرون، والتي يتم تعزيزها بشكل أكبر بواسطة "سبوتنيك لايت".وفي وقت سابق، أصبح لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم يثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لبيان صحفي مشترك صادر عن مركز غاماليا ومركز مدينة موسكو للوقاية من الإيدز، وتم عرض نتائج الدراسة في مقال نشر في مجلة "The Lancet" الطبية.ونشرت المجلة البيانات العلمية حول فعالية لقاح فيروس كورونا للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وبلغت فعالية اللقاح لهذه الفئة من الناس وفقًا لتحليل بيانات أكثر من 24 ألف مريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في موسكو، أكثر من 90%.لاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا أن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" قلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 2.5-3.3 مرة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العلاجات المضادة للفيروسات والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، مقارنة مع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/فايزر-3-جرعات-من-لقاح-كورونا-توفر-حماية-قوية-للأطفال-دون-الخامسة-1062616010.html
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-الأدوية-الأوروبية-نشاط-تقييم-لقاح-سبوتنيك-v-الروسي-معلق-لأجل-غير-مسمى-1060026884.html
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روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
دراسة جديدة تظهر تفوق لقاح "سبوتنيك V" في مكافحة أوميكرون
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نشر مركز غماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة نتائج دراسة مقارنة جديدة أجراها بالتعاون مع معهد سبالانزاني الإيطالي، كشف من خلالها عن تفوق لقاح "سبوتنيك V" من حيث الفاعلية في مكافحة المتحور أوميكرون.
وكشفت الدراسة التي حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منها، أن لقاح "سبوتنيك V" أظهر فاعلية أعلى في إنتاج الأجسام المضادة لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" واسمه العلمي (B.1.1.529) ، متفوقا بذلك على جرعتين من لقاح فايزر بمقدار 2.1 مرة، ترتفع إلى 2.6 مرة بعد 3 أشهر من التطعيم.
وأجريت الدراسة في ظروف معملية متساوية في معهد سبالانزاني الإيطالي على عينات أمصال مماثلة من أفراد تم تطعيمهم بمستوى مماثل من الأجسام المضادة الناتجة عن التلقيح بـ"سبوتنيك V" وفايزر للتوصل إلى مقارنة موضوعية بين اللقاحين.
وأوضحت الدراسة أن "سبوتنيك V" يحيد المتحور أوميكرون عن طريق تحفيز استجابة قوية للأجسام المضادة المرتبطة بمستويات عالية من الحماية.
وفحصت الدراسة الربع الأعلى من الأفراد الذين لديهم أكثر أجسام مضادة، وتبين أن 100% ممن تم تطعيمهم بـ "سبوتنيك V" نجحت أجسادهم في تحييد أوميكرون مقارنة بـ 83.3% من الأفراد الذين تم تطعيمهم بفايزر، وبحص جميع العينات تبين أن 74.2% ممن تم تلقوا"سبوتنيك V"قدروا على تحييد أوميكرون مقابل 56.9% لدى من تلقوا فايزر.
وتناولت الدراسة أسباب إنتاج "سبوتنيك V" أجسام مضادة لأوميكرون أقوى من تلك التي ينتجها فايزر، وجاء من بينها ما يلي:
"سبوتنيك V" يطور مجموعة أكبر من الأجسام المضادة إلى الإبتوب (وهو هي الجزء السطحي للجسم المضاد، والذي يتم التعرف عليه من قبل النظام المناعي)، على عكس لقاح فايزر، الذي يستخدم بروتين "سبايك" في شكل مثبت بالبرولين موجهًا بشكل أساسي إلى إبتوب معين.
كما أن "سبوتنيك V" يقدم نظام تحصين غير متغاير ومعزز، إلى جانب أنه يقدم محاكاة أفضل لمنصة لقاحات الفيروس الغدي للعدوى.
يذكر أن هذه الدراسة تدعم البيانات المختبرية الأخيرة التي أجراها مركز غماليا ونشرها موقع MedRxiv العلمي والتي تفيد بأن "سبوتنيك V" يحفز استجابة قوية للأجسام المضادة للمتحور أوميكرون، والتي يتم تعزيزها بشكل أكبر بواسطة "سبوتنيك لايت".
وفي وقت سابق، أصبح لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم يثبت فعاليته ضد فيروس كورونا
بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لبيان صحفي مشترك صادر عن مركز غاماليا ومركز مدينة موسكو للوقاية من الإيدز، وتم عرض نتائج الدراسة في مقال نشر في مجلة "The Lancet"
الطبية.
ونشرت المجلة البيانات العلمية حول فعالية لقاح فيروس كورونا للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وبلغت فعالية اللقاح لهذه الفئة من الناس وفقًا لتحليل بيانات أكثر من 24 ألف مريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في موسكو، أكثر من 90%.
لاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا أن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" قلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 2.5-3.3 مرة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العلاجات المضادة للفيروسات والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، مقارنة مع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.