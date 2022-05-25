https://arabic.sputniknews.com/20220525/دعوات-للاعتصام-أمام-سفارة-فرنسا-في-جنوب-أفريقيا-للمطالبة-بخروج-قواتها-من-القارة-1062683752.html
دعوات للاعتصام أمام سفارة فرنسا في جنوب أفريقيا للمطالبة بخروج قواتها من القارة
دعوات للاعتصام أمام سفارة فرنسا في جنوب أفريقيا للمطالبة بخروج قواتها من القارة
دعا حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إلى الاعتصام أمام السفارة الفرنسية في العاصمة بريتوريا، للمطالبة بانسحاب... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:52+0000
2022-05-25T09:52+0000
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحزب، سيناو تامبو، لـ"سبوتنيك": "إننا ندعو للاعتصام اليوم أمام السفارة الفرنسية في بريتوريا لمطالبة فرنسا بالانسحاب من القارة الأفريقية، حيث تواصل فرنسا زعزعة استقرار الاقتصاد الأفريقي وتنصيب حكومات صورية".وأضاف "فرنسا دائما تنخرط بعمليات اغتيال في أفريقيا وتشجع الانقلابات العسكرية؛ لذا ندعوها اليوم للخروج من القارة الأفريقية واقتصاداتها". حسب تعبيره.وتابع تامبو "تحل اليوم الذكرى الـ 59 لاستقلال 4 دول من الاتحاد الأفريقي، وهذا اليوم يشجع التكامل الاقتصادي في القارة". ودعا المتحدث باسم الحزب جميع الدول الأفريقية "التي تريد مستقبل مزدهر للقارة إلى الاتحاد في رفض الوجود الفرنسي في القارة".وتحتفل اليوم 25 أيار/مايو، دول القارة الأفريقية بيوم أفريقيا الذي بات رمز تحرير القارة من القوى الاستعمارية.وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في عام 1963 عند تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، حيث وقَعت 30 دولة أفريقية مستقلة الميثاق التأسيسي للمنظمة في العاصمة الأثيوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20200328/فرنسا-وحلفاؤها-يشكلون-قوة-مهام-جديدة-في-منطقة-الساحل-بغرب-أفريقيا-1044996717.html
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دعوات للاعتصام أمام سفارة فرنسا في جنوب أفريقيا للمطالبة بخروج قواتها من القارة
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دعا حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إلى الاعتصام أمام السفارة الفرنسية في العاصمة بريتوريا، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من القارة الأفريقية.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحزب، سيناو تامبو، لـ"سبوتنيك
": "إننا ندعو للاعتصام اليوم أمام السفارة الفرنسية في بريتوريا لمطالبة فرنسا بالانسحاب من القارة الأفريقية، حيث تواصل فرنسا زعزعة استقرار الاقتصاد الأفريقي وتنصيب حكومات صورية".
وأضاف "فرنسا
دائما تنخرط بعمليات اغتيال في أفريقيا وتشجع الانقلابات العسكرية؛ لذا ندعوها اليوم للخروج من القارة الأفريقية واقتصاداتها". حسب تعبيره.
وتابع تامبو "تحل اليوم الذكرى الـ 59 لاستقلال 4 دول من الاتحاد الأفريقي، وهذا اليوم يشجع التكامل الاقتصادي في القارة".
ودعا المتحدث باسم الحزب جميع الدول الأفريقية "التي تريد مستقبل مزدهر للقارة إلى الاتحاد في رفض الوجود الفرنسي في القارة".
وتحتفل اليوم 25 أيار/مايو، دول القارة الأفريقية بيوم أفريقيا الذي بات رمز تحرير القارة من القوى الاستعمارية.
وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في عام 1963 عند تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، حيث وقَعت 30 دولة أفريقية مستقلة الميثاق التأسيسي للمنظمة في العاصمة الأثيوبية.