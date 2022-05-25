https://arabic.sputniknews.com/20220525/رئيسي-تهديدات-الأعداء-والعقوبات-لا-تعوق-بلادنا-عن-التقدم-1062689622.html
رئيسي: تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوق بلادنا عن التقدم
رئيسي: تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوق بلادنا عن التقدم
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوق طهران عن التقدم. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:00+0000
2022-05-25T12:00+0000
2022-05-25T12:00+0000
إيران
أخبار إيران
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وأضاف رئيسي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيرانية تسعى لحل المشاكل الاقتصادية القائمة، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "الحكومة الإيرانية ستسعى لحل المشاكل المعيشية على الرغم من الحرب الدائرة في أوكرانيا".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوقنا عن التقدم"، لافتا إلى أن طهران "لا ترهن حياة شعبها وتطورها بالمحادثات ولا بأي عامل".وأكد رئيسي أن "إيران تتابع مسألة رفع العقوبات من جهة، وتعمل بجد على إحباطها".يشار إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، كانت قد صرحت بأن "العقوبات على إيران منذ العام 2018 تركت أثراً سلبياً للغاية على الاقتصاد الإيراني".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نحن-أمام-مفترق-طرق-صعب-للغاية-مع-إيران-1062688988.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
رئيسي: تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوق بلادنا عن التقدم
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوق طهران عن التقدم.
وأضاف رئيسي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيرانية تسعى لحل المشاكل الاقتصادية القائمة، بحسب وكالة "تسنيم
" الإيرانية.
وتابع: "الحكومة الإيرانية ستسعى لحل المشاكل المعيشية على الرغم من الحرب الدائرة في أوكرانيا".
وأوضح أنه "على الرغم من الظروف التي تحيط بنا، إلا أننا عازمون على المضي قدما ولا نرى في هذه الظروف أي عائق لتقدمنا".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوقنا عن التقدم"، لافتا إلى أن طهران "لا ترهن حياة شعبها وتطورها بالمحادثات ولا بأي عامل".
وأكد رئيسي أن "إيران
تتابع مسألة رفع العقوبات من جهة، وتعمل بجد على إحباطها".
يشار إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، كانت قد صرحت بأن "العقوبات على إيران منذ العام 2018 تركت أثراً سلبياً للغاية على الاقتصاد الإيراني".