https://arabic.sputniknews.com/20220525/رئيس-الاتحاد-الأفريقي-يقوم-بزيارة-عمل-إلى-موسكو-1062692727.html
رئيس الاتحاد الأفريقي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو
رئيس الاتحاد الأفريقي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي، ماكي سال، سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو في المستقبل... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:12+0000
2022-05-25T13:12+0000
2022-05-25T13:12+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الوضع سيتضح في المستقبل القريب"؛ مضيفا أن المواعيد المحددة للزيارة لم يتم بحثها بعد.ويعتزم سال، التوجه إلى روسيا وأوكرانيا لمناقشة توريد محاصيل الحبوب والأسمدة إلى القارة الأفريقية.هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30 بالمئة من الإنتاج العالمي من القمح والشعير، وخُمس الذرة وأكثر من نصف زيت عباد الشمس؛ والحبوب من هذين البلدين تطعم أفقر الناس في العالم.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن حصة روسيا وأوكرانيا تمثل أكثر من ثلث القمح المستورد إلى 45 دولة من أقل البلدان نموا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-الاتحاد-الأفريقي-يدعو-إلى-إنشاء-وكالة-تصنيف-ائتماني-للقارة-بسبب-التعسف-الدولي-1062266508.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
رئيس الاتحاد الأفريقي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي، ماكي سال، سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو في المستقبل القريب.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الوضع سيتضح في المستقبل القريب"؛ مضيفا أن المواعيد المحددة للزيارة لم يتم بحثها بعد.
ويعتزم سال، التوجه إلى روسيا وأوكرانيا لمناقشة توريد محاصيل الحبوب والأسمدة إلى القارة الأفريقية.
هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30 بالمئة من الإنتاج العالمي من القمح والشعير، وخُمس الذرة وأكثر من نصف زيت عباد الشمس؛ والحبوب من هذين البلدين تطعم أفقر الناس في العالم.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن حصة روسيا وأوكرانيا تمثل أكثر من ثلث القمح المستورد إلى 45 دولة من أقل البلدان نموا.