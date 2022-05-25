https://arabic.sputniknews.com/20220525/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نحن-أمام-مفترق-طرق-صعب-للغاية-مع-إيران-1062688988.html

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحن أمام مفترق طرق صعب للغاية مع إيران

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحن أمام مفترق طرق صعب للغاية مع إيران

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل غروسي، "أن الجميع يقف عند مفترق طرق صعب للغاية مع إيران". 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T11:46+0000

2022-05-25T11:46+0000

2022-05-25T11:46+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/01/1043660115_0:76:2838:1672_1920x0_80_0_0_89bd6bbf76d472789b0f1497cb4186de.jpg

وقال غروسي: "ما زلنا نحاول الحصول على إجابات من إيران، بشأن قضايا مفتوحة"، معربا عن أمله في "استغلال الوقت جيدا، قبل تقديم تقرير بشأن القضايا العالقة مع إيران".وكان موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أفاد بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حسم قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب"، مضيفا أن بايدن أغلق باب التنازلات لإيران، بإبقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.وأشار الموقع إلى أن "مسؤولا أمريكيا مطلعا قال، الشهر الماضي، إن واشنطن لن ترفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني، إذا لم توافق طهران على اتخاذ خطوات معينة لتهدئة المخاوف الأمنية فيما بعد الاتفاق النووي".وتعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار، حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.واستضافت فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية