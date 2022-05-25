https://arabic.sputniknews.com/20220525/روما-يتوج-بلقب-دوري-المؤتمر-الأوروبي-بعد-فوزه-على-فينورد-1062709525.html
روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فينورد... فيديو
روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فينورد... فيديو
توج فريق روما الإيطالي، بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه في النهائي على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف دون مقابل. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T21:55+0000
2022-05-25T21:55+0000
2022-05-25T22:01+0000
كرة قدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103148/93/1031489379_0:52:3500:2021_1920x0_80_0_0_bc70b6c179c49f5b0e4aa625c8e254ec.jpg
وأحرز هدف الفوز في المباراة التي استضافها الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، مساء الأربعاء اللاعب نيكولو زانيولو، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وتمكن لاعبو فينورد من السيطرة على الكرة في أغلب أوقات المباراة، وتمكنوا من الوصول لمرمى روما عدة مرات إلا أن حارس مرمى روما روي باتريسيو نجح في التصدي للكرات الصعبة.وكان روما قد تخطى عقبة ليستر سيتي في دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الحديثة، بينما كان فينورد قد تأهل على حساب مارسيليا.وفوز روما بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي هو أول تتويج للفريق الإيطالي بلقب أوروبي منذ ستة عقود حينما فاز بكأس المعارض والمدن في 1961.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103148/93/1031489379_368:0:3132:2073_1920x0_80_0_0_4c7e679b36765cdf6dc48753beaae626.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كرة قدم
روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فينورد... فيديو
21:55 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 22:01 GMT 25.05.2022) تابعنا عبر
توج فريق روما الإيطالي، بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه في النهائي على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف دون مقابل.
وأحرز هدف الفوز في المباراة التي استضافها الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، مساء الأربعاء اللاعب نيكولو زانيولو، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وتمكن لاعبو فينورد من السيطرة على الكرة في أغلب أوقات المباراة، وتمكنوا من الوصول لمرمى روما عدة مرات إلا أن حارس مرمى روما روي باتريسيو نجح في التصدي للكرات الصعبة.
وكان روما قد تخطى عقبة ليستر سيتي في دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الحديثة، بينما كان فينورد قد تأهل على حساب مارسيليا.
وفوز روما بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي هو أول تتويج للفريق الإيطالي بلقب أوروبي منذ ستة عقود حينما فاز بكأس المعارض والمدن في 1961.