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https://arabic.sputniknews.com/20220525/روما-يتوج-بلقب-دوري-المؤتمر-الأوروبي-بعد-فوزه-على-فينورد-1062709525.html
روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فينورد... فيديو
روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فينورد... فيديو
توج فريق روما الإيطالي، بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه في النهائي على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف دون مقابل. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T21:55+0000
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كرة قدم
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وأحرز هدف الفوز في المباراة التي استضافها الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، مساء الأربعاء اللاعب نيكولو زانيولو، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وتمكن لاعبو فينورد من السيطرة على الكرة في أغلب أوقات المباراة، وتمكنوا من الوصول لمرمى روما عدة مرات إلا أن حارس مرمى روما روي باتريسيو نجح في التصدي للكرات الصعبة.وكان روما قد تخطى عقبة ليستر سيتي في دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الحديثة، بينما كان فينورد قد تأهل على حساب مارسيليا.وفوز روما بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي هو أول تتويج للفريق الإيطالي بلقب أوروبي منذ ستة عقود حينما فاز بكأس المعارض والمدن في 1961.
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كرة قدم

روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فينورد... فيديو

21:55 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 22:01 GMT 25.05.2022)
© REUTERS / TONY GENTILEفرح نادي روما بإقصائهم لبرشلونة
فرح نادي روما بإقصائهم لبرشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / TONY GENTILE
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توج فريق روما الإيطالي، بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه في النهائي على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف دون مقابل.
وأحرز هدف الفوز في المباراة التي استضافها الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، مساء الأربعاء اللاعب نيكولو زانيولو، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وتمكن لاعبو فينورد من السيطرة على الكرة في أغلب أوقات المباراة، وتمكنوا من الوصول لمرمى روما عدة مرات إلا أن حارس مرمى روما روي باتريسيو نجح في التصدي للكرات الصعبة.
وكان روما قد تخطى عقبة ليستر سيتي في دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الحديثة، بينما كان فينورد قد تأهل على حساب مارسيليا.
وفوز روما بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي هو أول تتويج للفريق الإيطالي بلقب أوروبي منذ ستة عقود حينما فاز بكأس المعارض والمدن في 1961.
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