https://arabic.sputniknews.com/20220525/زاخاروفا-واشنطن-تفعل-كل-ما-بوسعها-لإطالة-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا--1062689154.html
زاخاروفا: واشنطن تفعل كل ما بوسعها لإطالة الأعمال القتالية في أوكرانيا
زاخاروفا: واشنطن تفعل كل ما بوسعها لإطالة الأعمال القتالية في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا وجعله دمويا... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:52+0000
2022-05-25T11:52+0000
2022-05-25T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الناتو
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وذكرت زاخاروفا في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، "الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في الناتو يبذلون قصارى جهدهم لإطالة مجرى الأحداث والأعمال القتالية لجعل المواجهة دموية قدر الإمكان".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكندية، يوم أمس الثلاثاء، شراء 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة لصالح أوكرانيا.وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد أن كندا قد اشترت أكثر من 20 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من عيار الناتو".ووفقا لها، فإن العيارات مناسبة للمدفعية التي نقلتها كندا وحلفاؤها سابقًا إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر M777 ، مضيفة: "يجري العمل بالفعل لإيصال هذه المساعدة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".وقالت إن الجيش الكندي يقوم أيضا بتدريب زملائه الأوكرانيين على التعامل مع قطع المدفعية.وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي (76.32 مليون دولار)، وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، إن "حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220524/كندا-تشتري-20-ألف-قذيفة-مدفعية-أمريكية-لترسلها-إلى-أوكرانيا-1062668292.html
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روسيا, الناتو, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا: واشنطن تفعل كل ما بوسعها لإطالة الأعمال القتالية في أوكرانيا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا وجعله دمويا قدر الإمكان.
وذكرت زاخاروفا في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، "الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في الناتو يبذلون قصارى جهدهم لإطالة مجرى الأحداث والأعمال القتالية لجعل المواجهة دموية قدر الإمكان".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكندية، يوم أمس الثلاثاء، شراء 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة لصالح أوكرانيا.
وقالت وزيرة الدفاع الكندية
أنيتا أناند في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد أن كندا قد اشترت أكثر من 20 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من عيار الناتو".
ووفقا لها، فإن العيارات مناسبة للمدفعية التي نقلتها كندا وحلفاؤها سابقًا إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر M777 ، مضيفة: "يجري العمل بالفعل لإيصال هذه المساعدة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".
وقالت إن الجيش الكندي يقوم أيضا بتدريب زملائه الأوكرانيين على التعامل مع قطع المدفعية.
وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي (76.32 مليون دولار)، وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، إن "حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة".