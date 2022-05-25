https://arabic.sputniknews.com/20220525/زيلينسكي-يأسف-لعدم-تأييد-الصين-له-1062681407.html
زيلينسكي يأسف لعدم تأييد الصين له
زيلينسكي يأسف لعدم تأييد الصين له
أعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن عدم رضاه بموقف الصين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:27+0000
2022-05-25T08:27+0000
2022-05-25T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c2469c8d969e23d1e3dbe910426963e.jpg
ولا يرضي زيلينسكي أن الصين لا تؤيد نظامه. وقال زيلينسكي في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع منتدى دافوس الاقتصادي عبر الفيديو:ويواصل نظام زيلينسكي حربه على جمهوريتين شعبيتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك) مدعوما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى، ويستمر في مواجهة روسيا التي اضطرت إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يحمل كثير منهم الجنسية الروسية، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_edad20b3f56a3ff8dab3a6d0a10ae54b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي يأسف لعدم تأييد الصين له
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن عدم رضاه بموقف الصين.
ولا يرضي زيلينسكي أن الصين لا تؤيد نظامه. وقال
زيلينسكي في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع منتدى دافوس الاقتصادي عبر الفيديو:
اختارت الصين ألا تتدخل. وتُرضينا هذه السياسة اليوم حيث لا أرى خطوات تخطوها الصين ضد أوكرانيا، لكن للأسف لا أرى تأييدا.
ويواصل نظام زيلينسكي حربه على جمهوريتين شعبيتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك) مدعوما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى، ويستمر في مواجهة روسيا التي اضطرت إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يحمل كثير منهم الجنسية الروسية، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف.