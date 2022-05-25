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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220525/زيلينسكي-يأسف-لعدم-تأييد-الصين-له-1062681407.html
زيلينسكي يأسف لعدم تأييد الصين له
زيلينسكي يأسف لعدم تأييد الصين له
أعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن عدم رضاه بموقف الصين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:27+0000
2022-05-25T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ولا يرضي زيلينسكي أن الصين لا تؤيد نظامه. وقال زيلينسكي في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع منتدى دافوس الاقتصادي عبر الفيديو:ويواصل نظام زيلينسكي حربه على جمهوريتين شعبيتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك) مدعوما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى، ويستمر في مواجهة روسيا التي اضطرت إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يحمل كثير منهم الجنسية الروسية، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف.
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العالم

زيلينسكي يأسف لعدم تأييد الصين له

08:27 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن عدم رضاه بموقف الصين.
ولا يرضي زيلينسكي أن الصين لا تؤيد نظامه. وقال زيلينسكي في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع منتدى دافوس الاقتصادي عبر الفيديو:
اختارت الصين ألا تتدخل. وتُرضينا هذه السياسة اليوم حيث لا أرى خطوات تخطوها الصين ضد أوكرانيا، لكن للأسف لا أرى تأييدا.
ويواصل نظام زيلينسكي حربه على جمهوريتين شعبيتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك) مدعوما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى، ويستمر في مواجهة روسيا التي اضطرت إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا والذين يحمل كثير منهم الجنسية الروسية، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
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