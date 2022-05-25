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زيمبابوي تسجل معدل تضخم يتجاوز 130%
زيمبابوي تسجل معدل تضخم يتجاوز 130%
قال مكتب الإحصاء الوطني في زيمبابوي اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم قفز إلى 131.7% في مايو/ أيار، حيث انعكست تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المنهك... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:26+0000
2022-05-25T14:26+0000
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وصل التضخم إلى معدل من ثلاثة أرقام لأول مرة منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار زيت الطهي والخبز نتيجة الصراع في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".حاولت الحكومة الأسبوع الماضي خفض الأسعار من خلال تعليق رسوم الاستيراد على السلع الأساسية مثل زيت الطهي والأرز والدقيق.وقالت وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي في بيان إن التضخم بلغ بالفعل 96.4% في أبريل/ نيسان. تسبب نقص العملة الأجنبية في معاناة للشركات المحلية التي تحاول شراء الإمدادات من الخارج لإنتاج السلع.يعيد ارتفاع الأسعار إحياء ذكريات التضخم المفرط الذي شوهد منذ أكثر من عقد عندما تصاعد التضخم خارج نطاق السيطرة حتى الآن، وأصدر البنك المركزي في عام 2008 ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون دولار الزيمبابوي، والتي أصبحت الآن عنصرا لهواة جمع العملات.ثم تخلت الحكومة عن العملة المحلية واعتمدت الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة قانونية، لكن في عام 2019، أعادت الحكومة طرح الدولار الزيمبابوي، الذي يشهد بالفعل انخفاضا سريعا في قيمته.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/زيمبابوي-تطلق-مؤتمرا-دوليا-للحصول-على-تصريح-ببيع-العاج-1062674461.html
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زيمبابوي تسجل معدل تضخم يتجاوز 130%

14:26 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiأطفال داخل ملجأ مؤقت في شيمانيماني، جنوب شرق هراري، زيمبابوي، 18 مارس/ آذار 2019
أطفال داخل ملجأ مؤقت في شيمانيماني، جنوب شرق هراري، زيمبابوي، 18 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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قال مكتب الإحصاء الوطني في زيمبابوي اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم قفز إلى 131.7% في مايو/ أيار، حيث انعكست تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المنهك بالفعل.
وصل التضخم إلى معدل من ثلاثة أرقام لأول مرة منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار زيت الطهي والخبز نتيجة الصراع في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
حاولت الحكومة الأسبوع الماضي خفض الأسعار من خلال تعليق رسوم الاستيراد على السلع الأساسية مثل زيت الطهي والأرز والدقيق.
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
زيمبابوي تطلق مؤتمرا دوليا للحصول على تصريح ببيع العاج
أمس, 20:40 GMT
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي في بيان إن التضخم بلغ بالفعل 96.4% في أبريل/ نيسان. تسبب نقص العملة الأجنبية في معاناة للشركات المحلية التي تحاول شراء الإمدادات من الخارج لإنتاج السلع.
يعيد ارتفاع الأسعار إحياء ذكريات التضخم المفرط الذي شوهد منذ أكثر من عقد عندما تصاعد التضخم خارج نطاق السيطرة حتى الآن، وأصدر البنك المركزي في عام 2008 ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون دولار الزيمبابوي، والتي أصبحت الآن عنصرا لهواة جمع العملات.
ثم تخلت الحكومة عن العملة المحلية واعتمدت الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة قانونية، لكن في عام 2019، أعادت الحكومة طرح الدولار الزيمبابوي، الذي يشهد بالفعل انخفاضا سريعا في قيمته.
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