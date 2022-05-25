https://arabic.sputniknews.com/20220525/صحيفة-أوروبا-ستنهار-وستدفع-ثمنا-باهظا-للأزمة-الأوكرانية-1062701604.html

صحيفة: أوروبا ستنهار وستدفع ثمنا باهظا للأزمة الأوكرانية

صحيفة: أوروبا ستنهار وستدفع ثمنا باهظا للأزمة الأوكرانية

منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أخضعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة السياسة الخارجية بأكملها للاتحاد الأوروبي وألمانيا وقلصتها إلى العلاقات مع روسيا، الأمر... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T17:25+0000

2022-05-25T17:25+0000

2022-05-25T17:25+0000

العالم

اقتصاد

روسيا

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وذكر المؤلف أنه على الرغم من التصريحات الصاخبة حول الوحدة عبر الأطلسي، فإن جميع أدوات السياسة الأوروبية تخضع لسيطرة واشنطن ولندن.كتب: "لقد ترك الاتحاد الأوروبي، بحكم الأمر الواقع، بدون فرصه الجيوسياسية الخاصة التي حاول الأوروبيون خلقها بمثل هذه الحماسة ، وبدون القدرة على التصرف بشكل مستقل ليس فقط على الساحة الدولية ، ولكن حتى في المجال الأوروبي".في رأيه، تتحول أحلام "الاتحاد الأوروبي العالمية إلى غبار ورماد"، مشيرا إلى أن "أحد المذنبين في هذا الوضع هو المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل ، الذي ليس لديه موهبة دبلوماسية".يعتقد الصحفي أن "الولايات المتحدة وبريطانيا استطاعتا الحصول على ميزة في أوروبا من خلال الإجراءات النشطة في أوكرانيا ، ومساعدتها بالسلاح. من ناحية أخرى، وجدت ألمانيا وفرنسا نفسيهما عاطلين عن العمل، وتركزت جميع القرارات المتعلقة بالقارة في هياكل الناتو ، وهي الكتلة التي تلعب فيها الولايات المتحدة الدور الأكثر أهمية".يتابع: "في الوقت نفسه وجدت ألمانيا نفسها في دور المتهمين بعلاقات اقتصادية مع روسيا".وأضاف ستيفانوف أن "انهيار ألمانيا، وفي نفس الوقت المسار الفرنسي، تحول إلى انهيار السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ,كحجة، استشهد بمحاولات الرئيس الألماني شتاينماير لـ "تبرير نفسه" لعلاقات برلين مع موسكو".وأشار الكاتب إلى أن "الولايات المتحدة قررت تحميل ألمانيا مسؤولية "الأخطاء" في العلاقات مع روسيا".وفقا له، "تسعى واشنطن الآن إلى تحويل برلين إلى قاعدة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كما فعلت أثناء الحرب الباردة، وحرمان الاتحاد الأوروبي من "هويته السياسية". في هذه الحالة ، من المتوقع أن تخضع ألمانيا للاتحاد الأوروبي بأكمله لهذا الهدف ، وكذلك لتعبئة الموارد العسكرية للمنظمة".يقول: "في الوقت نفسه ، بدلاً من تطوير صناعة الدفاع الخاصة به ، يتعين على الاتحاد الأوروبي الاندماج في الصناعة الأمريكية. واحدة من المهام لأمريكا ، دعا ستيفانوف إلى إجبار برلين وباريس على التخلي عن إنشاء الجيل السادس من المقاتلات وشراء طائرة إف-35".ويضيف: "بالإضافة إلى ذلك ، تخلت ألمانيا عن مصادر الطاقة الخاصة بها كجزء من "السياسة الخضراء" ، بينما ظلت روسيا موردها الرئيسي للهيدروكربونات". وقال المؤلف إنه "مع بداية العملية الخاصة ، تم تدمير هذا الجسر الاقتصادي".وكتب يقول: "بفضل لعبة ماكرة ، سيطرت واشنطن ولندن عن حق على شؤون القارة الأوروبية".وقال: "الآن ، هرعت أوروبا كلها ، بقيادة ألمانيا ، إلى مركز العلاقات الأوروبية الأطلسية بين الولايات المتحدة وبريطانيا ، وتم حظر البوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي منذ سنوات".واختصر ستيفانوف: "نتيجة لذلك ، ستدفع أوروبا والاتحاد الأوروبي مع مواطنيهما أكثر".

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العالم, اقتصاد, روسيا