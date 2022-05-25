https://arabic.sputniknews.com/20220525/صديق-منفذ-هجوم-تكساس-تعرض-للاستهزاء-في-المدرسة-بسبب-ملابسه-ووضع-عائلته-1062679633.html

صديق منفذ هجوم تكساس: تعرض للاستهزاء في المدرسة بسبب ملابسه ووضع عائلته

صديق منفذ هجوم تكساس: تعرض للاستهزاء في المدرسة بسبب ملابسه ووضع عائلته

كشف صديق منفذ إطلاق النار على التلاميذ في مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية، بعض الخلفيات التي ربما دفعته لتنفيذ هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة 21 تلميذا... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T07:10+0000

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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال صديق منفذ الهجوم والذي رفض الكشف عن اسمه، إنه كان يتعرض للاستهزاء من قبل الآخرين بسبب الملابس التي كان يرتديها والوضع المالي لعائلته، وكان يتم تجاهله في الفصل.وأضاف: "كان لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة... وقد ترك المدرسة... بالكاد كان يأتي إلى المدرسة".وأوضح الصديق أنه بعد تخرجه، لم يتواصل مع منفذ الهجوم، لافتا إلى أن القاتل كان يراسله كل بضعة أشهر أو يطلب منه اللعب على جهاز "أكس بوكس".وذكر أن "القاتل قبل 4 أيام من الحادث أرسل له صورة لحقيبة مليئة بطلقات نارية".وتابع: "عندما سألته لماذا تحوي هذا السلاح، أجابني لا تقلق... أنا تغيرت... وعندما تراني لن تعرفني".وفي السياق، أعلن السيناتور عن ولاية تكساس الأمريكية، رولان جوتيريز، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في المدرسة الابتدائية في الولاية إلى 18 طفلا، وثلاثة بالغين، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".وأشار إلى أن مطلق النار هو تلميذ في المدرسة يبلغ من العمر 18 عاما.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-العلم-الأمريكي-حدادا-على-أرواح-ضحايا-مدرسة-تكساس-1062676918.html

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