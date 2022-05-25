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صندوق النقد الدولي يحث الهند على إعادة النظر في حظر صادراتها من القمح
صندوق النقد الدولي يحث الهند على إعادة النظر في حظر صادراتها من القمح
حثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الهند على إعادة النظر في قرار حظرها تصدير القمح، مشيرة إلى أنها قادرة على أن تلعب دورا رئيسيا في الأمن... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:24+0000
2022-05-25T08:24+0000
صندوق النقد الدولي
أخبار الهند اليوم
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نيودلهي - سبوتنيك. وقالت غورغييفا، في مقابلة مع قناة "إن.دي.تي.في" الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أدرك حقًا حقيقة أن الهند بحاجة إلى إطعام ما يقرب من 1.35 مليار شخص، وأنا أدرك حقا موجة الحر التي أدت إلى انخفاض الإنتاج، ومع ذلك فإنني أود أن أطالب الهند بإعادة النظر في قرارها في أقرب وقت ممكن".وأضافت أنه "كلما زاد عدد البلدان التي تفرض قيودا على الصادرات كلما زاد إغراء الآخرين للقيام بذلك، وفي نهاية المطاف سينتهي بنا الحال كمجتمع دولي أقل تحصينا للتعامل مع الأزمة".وأشارت إلى أن صادرات القمح الهندية "يمكن أن يكون لها تأثير كبير، خاصة إذا تم توريدها إلى البلدان الأكثر تضررا، حيث لا نرى فقط خطر المجاعة، ولكن أيضا خطر الاضطرابات الاجتماعية وتأثيرها على الاستقرار العالمي".يذكر أنه في منتصف أيار/مايو الجاري، قررت الهند فرض الحظر على تصدير القمح. وبعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارًا للطن الواحد.وقامت السلطات الهندية بتعديل توقعاتها حول إنتاج القمح في الفترة ما بين عامي 2021 -2022، وخفضتها بنسبة 5.7 في المئة إلى 105 مليون طن بسبب موجة الحر الشديد التي أصابت الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية لمستويات قياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/معهد-أبحاث-من-غير-المحتمل-أن-تتمكن-أي-دولة-من-تعويض-خسائر-تصدير-القمح-بعد-الحظر-الهندي-1062393212.html
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صندوق النقد الدولي, أخبار الهند اليوم

صندوق النقد الدولي يحث الهند على إعادة النظر في حظر صادراتها من القمح

08:24 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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حثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الهند على إعادة النظر في قرار حظرها تصدير القمح، مشيرة إلى أنها قادرة على أن تلعب دورا رئيسيا في الأمن الغذائي الدولي والاستقرار العالمي.
نيودلهي - سبوتنيك. وقالت غورغييفا، في مقابلة مع قناة "إن.دي.تي.في" الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أدرك حقًا حقيقة أن الهند بحاجة إلى إطعام ما يقرب من 1.35 مليار شخص، وأنا أدرك حقا موجة الحر التي أدت إلى انخفاض الإنتاج، ومع ذلك فإنني أود أن أطالب الهند بإعادة النظر في قرارها في أقرب وقت ممكن".
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وأضافت أنه "كلما زاد عدد البلدان التي تفرض قيودا على الصادرات كلما زاد إغراء الآخرين للقيام بذلك، وفي نهاية المطاف سينتهي بنا الحال كمجتمع دولي أقل تحصينا للتعامل مع الأزمة".

وأشارت إلى أن صادرات القمح الهندية "يمكن أن يكون لها تأثير كبير، خاصة إذا تم توريدها إلى البلدان الأكثر تضررا، حيث لا نرى فقط خطر المجاعة، ولكن أيضا خطر الاضطرابات الاجتماعية وتأثيرها على الاستقرار العالمي".

يذكر أنه في منتصف أيار/مايو الجاري، قررت الهند فرض الحظر على تصدير القمح.
وبعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارًا للطن الواحد.

وقامت السلطات الهندية بتعديل توقعاتها حول إنتاج القمح في الفترة ما بين عامي 2021 -2022، وخفضتها بنسبة 5.7 في المئة إلى 105 مليون طن بسبب موجة الحر الشديد التي أصابت الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية لمستويات قياسية.
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