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https://arabic.sputniknews.com/20220525/عبد-اللهیان-الخارجية-الإيرانية-ستستخدم-كل-إمكانياتها-السياسية-والدولية-لمتابعة-ملف-اغتيال-خدائي-1062679130.html
عبد اللهیان: الخارجية الإيرانية ستستخدم كل إمكانياتها السياسية والدولية لمتابعة ملف اغتيال خدائي
عبد اللهیان: الخارجية الإيرانية ستستخدم كل إمكانياتها السياسية والدولية لمتابعة ملف اغتيال خدائي
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الوزارة ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال العقيد في الحرس الثوري... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T06:47+0000
2022-05-25T06:47+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقال عبد اللهيان، في رسالة وجهها إلى أسرة صياد خدائي، إن "خبث ودناءة الإرهابيين عمي البصيرة في اغتيال هذا المدافع عن مراقد أهل البيت، أثبت مرة أخرى بأن إيران التي تأتي في الصف الأمامي لمحاربة الإرهاب، هي نفسها ضحية الإرهاب الحكومي والعناصر الإرهابية عمي البصيرة في ظل الصمت الثقيل مع تقديم الدعم لهم من قبل الكاذبين لمكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان".وأضاف: "لاشك أن وزارة خارجية الإيرانية ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال هذا الشهيد العزيز من أجل ملاحقة ومعاقبة وإدانة الإرهابيين المجرمين ومساءلة المنفذين والآمرين والداعمين للإرهابيين".وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، أمس الثلاثاء، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق "القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني.واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يجدد-تهديده-دماء-خدائي-لن-تبقى-دون-رد-1062647335.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

عبد اللهیان: الخارجية الإيرانية ستستخدم كل إمكانياتها السياسية والدولية لمتابعة ملف اغتيال خدائي

06:47 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / -اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي
اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / -
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الوزارة ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صیاد خدائي".
وقال عبد اللهيان، في رسالة وجهها إلى أسرة صياد خدائي، إن "خبث ودناءة الإرهابيين عمي البصيرة في اغتيال هذا المدافع عن مراقد أهل البيت، أثبت مرة أخرى بأن إيران التي تأتي في الصف الأمامي لمحاربة الإرهاب، هي نفسها ضحية الإرهاب الحكومي والعناصر الإرهابية عمي البصيرة في ظل الصمت الثقيل مع تقديم الدعم لهم من قبل الكاذبين لمكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان".
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
قائد الحرس الثوري الإيراني يجدد تهديده: دماء خدائي لن تبقى دون رد
أمس, 09:48 GMT
وأضاف: "لاشك أن وزارة خارجية الإيرانية ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال هذا الشهيد العزيز من أجل ملاحقة ومعاقبة وإدانة الإرهابيين المجرمين ومساءلة المنفذين والآمرين والداعمين للإرهابيين".
وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، أمس الثلاثاء، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.
وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق "القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني.
واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.
وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
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