https://arabic.sputniknews.com/20220525/عون-وحدة-الصف-قارعت-تسلط-العدو-وآلته-العسكرية-ووحدها-قادرة-اليوم-على-إنقاذ-لبنان-1062681768.html
عون: وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان
عون: وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "وحدة الصف وحدها قادرة على إنقاذ لبنان". 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:51+0000
2022-05-25T08:51+0000
2022-05-25T08:51+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال "عون"، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان، في تغريدة له عبر "تويتر": "في ذكرى التحرير، نتثبت مجددًا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل".وأضاف: "وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان".ويحتفل لبنان في 25 أيار/مايو، بـ"عيد المقاومة والتحرير" الـ22، والذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن وقرى جنوب لبنان في العام 2000.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
عون: وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان
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أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "وحدة الصف وحدها قادرة على إنقاذ لبنان".
وقال "عون"، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان، في تغريدة له عبر "تويتر": "في ذكرى التحرير، نتثبت مجددًا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل".
وأضاف: "وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان".
ويحتفل لبنان في 25 أيار/مايو، بـ"عيد المقاومة والتحرير" الـ22، والذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن وقرى جنوب لبنان في العام 2000.