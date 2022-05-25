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https://arabic.sputniknews.com/20220525/عون-وحدة-الصف-قارعت-تسلط-العدو-وآلته-العسكرية-ووحدها-قادرة-اليوم-على-إنقاذ-لبنان-1062681768.html
عون: وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان
عون: وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "وحدة الصف وحدها قادرة على إنقاذ لبنان". 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:51+0000
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أخبار لبنان
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وقال "عون"، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان، في تغريدة له عبر "تويتر": "في ذكرى التحرير، نتثبت مجددًا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل".وأضاف: "وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان".ويحتفل لبنان في 25 أيار/مايو، بـ"عيد المقاومة والتحرير" الـ22، والذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن وقرى جنوب لبنان في العام 2000.
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

عون: وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان

08:51 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "وحدة الصف وحدها قادرة على إنقاذ لبنان".
وقال "عون"، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان، في تغريدة له عبر "تويتر": "في ذكرى التحرير، نتثبت مجددًا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل".
وأضاف: "وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان".
ويحتفل لبنان في 25 أيار/مايو، بـ"عيد المقاومة والتحرير" الـ22، والذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن وقرى جنوب لبنان في العام 2000.
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