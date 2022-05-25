https://arabic.sputniknews.com/20220525/غروندبرغ-يتعين-على-الأطراف-في-اليمن-اغتنام-الفرصة-من-خلال-تنفيذ-الهدنة-وتجديدها-1062708664.html

غروندبرغ: يتعين على الأطراف في اليمن اغتنام الفرصة من خلال تنفيذ الهدنة وتجديدها

غروندبرغ: يتعين على الأطراف في اليمن اغتنام الفرصة من خلال تنفيذ الهدنة وتجديدها

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار تواصله مع أطراف الصراع لتجديد الهدنة السارية، والتي تنتهي مطلع حزيران/يونيو... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T21:36+0000

2022-05-25T21:36+0000

2022-05-25T21:36+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان عبر موقعه، إن "غروندبرغ يستمر في التواصل النشط مع الأطراف لتجديد الهدنة مع اقتراب موعد انتهائها في الثاني من حزيران/يونيو من العام الحالي، بعدما استمرت لشهرين".ونقل البيان عن غروندبرغ، "لقد لمسنا الآثار الإيجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية، وعلى الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب".وأضاف "إنَّ الهدنة قدمت نافذة لكسر دوامة عنف ومعاناة الماضي للانطلاق نحو مستقبل سلمي في اليمن".وتابع، "يتعين على الأطراف اغتنام هذه الفرصة من خلال تنفيذ الهدنة وتجديدها، والتفاوض على حلول أكثر ديمومة حول القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات والرواتب من أجل دعم تسوية سياسية شاملة للنزاع".وأكد المبعوث الأممي أن "مسؤولية حماية وتحقيق إمكانية إحلال السلام في اليمن تقع على عاتق الأطراف".وحث غروندبرغ الأطراف على "ممارسة أعلى درجات ضبط النفس للمحافظة على الهدنة والوفاء بالتزاماتهم ضمن القانون الدولي لحماية المدنيين"، مؤكداً "العمل مع الأطراف ضمن آليات التنسيق التي أسست لها الهدنة لخفض التصعيد ومنع الأحداث وحلّها".وبشأن المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، دعا المبعوث الخاص الأطراف إلى "التفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق يُسَهِّل حرية التنقل ويؤدي إلى تحسين ظروف المدنيين".وقال، "لقد عانى اليمنيون لفترة طويلة من أثر إغلاق الطرق. يعد فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق عنصراً جوهرياً من الهدنة، إذ سيسمح ذلك بلمّ شمل العائلات التي فرقتها جبهات النزاع، وللأطفال أن يذهبوا إلى المدارس، وللمدنيين أن يصلوا إلى أماكن عملهم والمستشفيات، ولاستعادة حركة التجارة الحيوية".وحول الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي ضمن الهدنة، قال بيان المبعوث الأممي، إن "الأطراف أحرزت تقدماً ملموساً مهماً في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي"، مشيراً إلى "أنه سافر حتى الآن أكثر من 1000 راكب على هذه الرحلات".وذكر غروندبرغ أنه "تجرى استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة"، مؤكداً أن "ذلك سيسمح لمزيد من اليمنيين بالسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية وفرص التعليم والتجارة، وزيارة عائلاتهم في الخارج".وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/الحكومة-اليمنية-تشترط-على-أنصار-الله-فتح-معابر-تعز-ودفع-الرواتب-في-مناطقها-لتمديد-الهدنة-1062634414.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله