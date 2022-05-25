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https://arabic.sputniknews.com/20220525/فيديو-جديد-لمحمد-صلاح-يثير-تفاعلا-واسعا-بين-متابعيه-المصريين-والعرب-1062694637.html
فيديو جديد لمحمد صلاح يثير تفاعلا واسعا بين متابعيه المصريين والعرب
فيديو جديد لمحمد صلاح يثير تفاعلا واسعا بين متابعيه المصريين والعرب
أثار نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، تفاعل وإعجاب قاعدة واسعة من المتابعين المصريين والعرب، بعد طرحه إعلانا تجاريا جديدا يروج من خلاله لضرورة التخلص من إدمان... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:59+0000
2022-05-25T14:05+0000
منوعات
رياضة
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ويظهر صلاح في الإعلان مستقلا قطارا وتصادفه فتاة صغيرة تطلب التقاط صورة معه، ثم تسارع بالعودة إلى والديها مبتسمة لالتقاط صورة مع مهاجم ليفربول الحائز على لقبي أفضل مهاجم وصانع أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.غير أن الوالدين سرعان ما يشعران بالإحباط من الفتاة التي ترفض تناول طعامها وتنشغل باستخدام هاتفها، ليطلب صلاح من الوالدين أن يتحدث مع الطفلة التي تبدو مدمنة على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.ويسرد صلاح للفتاة قصة "الفقاعة" التي يحبس فيها الناس أنفسهم، في إشارة إلى إنشغالهم بالعالم الافتراضي عن الواقع وأولوياته بما في ذلك التواصل المباشر مع الأهل والأصدقاء، ويشجعها خلال قصته على إخراج أصدقائها من هذه الفقاعة.الإعلان الذي تبلغ مدته دقيقتين تقريبا، حاز على تفاعل واسع من جمهور صلاح، وجذب مئات الآلاف من التعليقات والإعجابات علاوة على ملايين المشاهدات، على صفحات "مو" فقط عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتناقل مستخدمو المنصات الإعلان، وبعيدا عن المغزى التجاري له، منهم من أشاد بالفكرة العامة للتخلص من فقاعة الإنترنت التي تحد من التواصل المباشر بين الناس، ومنهم من أثنى على المشهد الذي استأذن فيه صلاح من الوالدين قبل التحدث إلى الفتاة.
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منوعات, رياضة

فيديو جديد لمحمد صلاح يثير تفاعلا واسعا بين متابعيه المصريين والعرب

13:59 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 25.05.2022)
© AFP 2022 / PAUL ELLISمحمد صلاح يحتفل بجائزتيه "الحذاء الذهبي" و"صانع ألعاب العام" في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
محمد صلاح يحتفل بجائزتيه الحذاء الذهبي وصانع ألعاب العام في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أثار نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، تفاعل وإعجاب قاعدة واسعة من المتابعين المصريين والعرب، بعد طرحه إعلانا تجاريا جديدا يروج من خلاله لضرورة التخلص من إدمان التكنولوجيا والهواتف المحمولة.
ويظهر صلاح في الإعلان مستقلا قطارا وتصادفه فتاة صغيرة تطلب التقاط صورة معه، ثم تسارع بالعودة إلى والديها مبتسمة لالتقاط صورة مع مهاجم ليفربول الحائز على لقبي أفضل مهاجم وصانع أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
غير أن الوالدين سرعان ما يشعران بالإحباط من الفتاة التي ترفض تناول طعامها وتنشغل باستخدام هاتفها، ليطلب صلاح من الوالدين أن يتحدث مع الطفلة التي تبدو مدمنة على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويسرد صلاح للفتاة قصة "الفقاعة" التي يحبس فيها الناس أنفسهم، في إشارة إلى إنشغالهم بالعالم الافتراضي عن الواقع وأولوياته بما في ذلك التواصل المباشر مع الأهل والأصدقاء، ويشجعها خلال قصته على إخراج أصدقائها من هذه الفقاعة.
الإعلان الذي تبلغ مدته دقيقتين تقريبا، حاز على تفاعل واسع من جمهور صلاح، وجذب مئات الآلاف من التعليقات والإعجابات علاوة على ملايين المشاهدات، على صفحات "مو" فقط عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتناقل مستخدمو المنصات الإعلان، وبعيدا عن المغزى التجاري له، منهم من أشاد بالفكرة العامة للتخلص من فقاعة الإنترنت التي تحد من التواصل المباشر بين الناس، ومنهم من أثنى على المشهد الذي استأذن فيه صلاح من الوالدين قبل التحدث إلى الفتاة.
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