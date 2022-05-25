قناة عبرية تكشف "المقابل المادي" الأول لبقاء "زغبي" في الائتلاف الحاكم في إسرائيل
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كشفت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن "المقابل المادي" الأول لبقاء عضوة الكنيست المستقيلة، غيداء ريناوي زغبي، في الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عضوة الكنيست التي عدلت عن قرارها بالانسحاب من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، سوف تتسلم 25 مليون شيكل كدفعة أولى لمستشفيات مدينة الناصرة الفلسطينية.
בהמשך לפרסום בכאן חדשות: ח"כ רינאוי-זועבי הודיעה שבמסגרת הסיכומים עם הקואליציה - אושרה העברה של 25 מיליון שקלים לבתי חולים בנצרתhttps://t.co/S9uB2rqIPA@SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) May 25, 2022
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 pic.twitter.com/MK5tTf8aBL
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الدفعة الأولى وهي 24 مليون شيكل إسرائيلي سيتم تقسيمها لعامين متتالين 2022/2023، من أجل تقوية النظام الصحي في مدينة الناصرة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد نجح، الأحد الماضي، في إقناع عضوة الكنيست المستقيلة، غيداء ريناوي زغبي، بالعدول عن الاستقالة، والبقاء في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
وتمكن لابيد من إقناع زغبي بالعدول عن قرارها القاضي بالاستقالة من الائتلاف الحاكم في تل أبيب، والبقاء بهدف عدم توجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية جديدة.
הממשלה ניצלה, לפחות בינתיים: אחרי שנפגשה עם לפיד - ח"כ רינאוי-זועבי חוזרת לתמוך בקואליציהhttps://t.co/sKee9WQ7Ea@mmagadli pic.twitter.com/r3FR3Thsg1— החדשות - N12 (@N12News) May 22, 2022
وأكدت القناة العبرية أن لابيد جلس مع ريناوي زغبي عدة ساعات من أجل الخروج بقرار نهائي يقضي بعودتها إلى الائتلاف، وعدم توجه البلاد لانتخابات برلمانية جديدة، بدعوى أن خروجها من الائتلاف يعني وجوده تحت رحمة السقوط في أي لحظة، خاصة وأنه سيبقى بـ 59 عضوا بالكنيست فقط.
وجاءت مطالب ريناوي زغبي بعد تخطيط حزب المعارضة الإسرائيلية "الليكود" لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، على خلفية انسحابها من الائتلاف الحكومي، الخميس الماضي.
وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.
גורמים בקואליציה בתום פגישת לפיד-רינאווי זועבי: המשבר מאחורינו, היא צפויה להודיע שחוזרת להצביע עימנו @YakiAdamker @talshalev1 pic.twitter.com/CbSk246inz— וואלה! (@WallaNews) May 22, 2022
وكانت عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، غيداء ريناوي زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.
وأوضحت القناة العبرية الـ 12على موقعها الإلكتروني أن زعبي، هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.
يذكر أن ائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.