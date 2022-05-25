https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان--1062677165.html
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق. أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T02:51+0000
2022-05-25T02:51+0000
2022-05-25T02:51+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" يوم الأربعاء، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، إن الصواريخ الباليستية الثلاثة أطلقت من منطقة سونان بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ.ونقلت وكالة "يونهاب" في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عن الجيش الكوري الجنوبي، أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير معروف باتجاه بحر اليابان، لتعاود لاحقا الإعلان عن إطلاق صاروخ ثاني.بدورها قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن صاروخين من أصل ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الديمقراطية، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.ولم ترد بعد معلومات عن المنطقة التي سقط فيها الصاروخ الثالث. وتواصل وزارة الدفاع اليابانية جمع البيانات حول الاختبارات التي تم إجراؤها.وحذر خفر السواحل الياباني قوارب الصيد في المنطقة من اتخاذ الاحتياطات والابتعاد عن حطام الصواريخ إذا تم العثور عليها.وتأتي التجارب الصاروخية الجديدة في الوقت الذي اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة إلى المنطقة، شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/كوريا-الشمالية-تطلق-مقذوفا-غير-محدد-باتجاه-بحر-اليابان-1062676442.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق. أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" يوم الأربعاء، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، إن الصواريخ الباليستية الثلاثة أطلقت من منطقة سونان بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة "يونهاب" في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عن الجيش الكوري الجنوبي، أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير معروف باتجاه بحر اليابان، لتعاود لاحقا الإعلان عن إطلاق صاروخ ثاني.
بدورها قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن صاروخين من أصل ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الديمقراطية، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.
ولم ترد بعد معلومات عن المنطقة التي سقط فيها الصاروخ الثالث. وتواصل وزارة الدفاع اليابانية جمع البيانات حول الاختبارات التي تم إجراؤها.
وحذر خفر السواحل الياباني قوارب الصيد في المنطقة من اتخاذ الاحتياطات والابتعاد عن حطام الصواريخ
إذا تم العثور عليها.
وتأتي التجارب الصاروخية الجديدة في الوقت الذي اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة إلى المنطقة، شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان.