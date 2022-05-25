https://arabic.sputniknews.com/20220525/كيف-يهدد-تعزيز-الروبل-الاقتصاد-الروسي؟-1062693507.html

كيف يهدد تعزيز الروبل الاقتصاد الروسي؟

كيف يهدد تعزيز الروبل الاقتصاد الروسي؟

يستمر الروبل في الارتفاع لأكثر من شهرين وقد قام بالفعل بتحديث أعلى مستوياته لعدة سنوات. ففي الـ 24 من شهر مايو/ أيار الجاري، وأثناء التداول في بورصة موسكو، سجل... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T13:40+0000

2022-05-25T13:40+0000

2022-05-25T13:40+0000

روسيا

سعر الصرف

سعر الدولار اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101378/73/1013787382_0:161:3060:1882_1920x0_80_0_0_3979d0aba2de82f90478e791c36e1bd8.jpg

على وجه الخصوص، بموجب مرسوم رئاسي، تم تخفيض مستوى البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين الروس من 80% إلى 50%.تعمل العديد من العوامل دفعة واحدة على زيادة سعر صرف الروبلوفقا لجورجي أوستابكوفيتش، مدير مركز أبحاث السوق في معهد البحوث الإحصائية واقتصاديات المعرفة في المدرسة الوطنية العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، فقد ابتعد البنك المركزي عن قابلية تحويل الروبل والعملة الوطنية لديها أصبحت الآن منظمة جزئيا.وأضاف الخبير "العامل الأساسي الآخر هو أننا قمنا بتخفيض الواردات بشكل حاد، فقد انخفض الرقم الإجمالي في أبريل بنسبة 30%. إذا انخفضت الواردات، فلن يتمكن السكان من شراء الدولار ولا يذهبون في إجازة إلى البلدان، التي تستخدم فيها هذه العملة، مما يعني أن الطلب لأنه ينخفض ​​وسعر صرفه على التوالي".وقال "قررت الحكومة خفض مستوى البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين الروس من 80%إلى 50%".أشار أنطون بروكودين، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة Ingosstrakh Investments Management، بدوره، إلى أن تعزيز العملة الوطنية يؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تعزيز الروبل إلى انخفاض التضخم، لذلك تعمل البنوك بنشاط على خفض أسعار الفائدة.وقال "حتى الآن لم تتجل هذه الآثار بشكل كامل، ولكن يجري بالفعل سماع تصريحات حول الحاجة إلى خفض أسعار بعض السلع المستوردة، وهناك أيضًا انخفاض في معدلات القروض نتيجة التحسن المتوقع في الخلفية التضخمية. إذا كنت لا تولي اهتماما لانخفاض أرباح الشركات، فإن تعزيز الروبل يعد نعمة للمستهلك: فمن المنطقي أن تصبح القروض، وكذلك السلع المستوردة، أرخص".

https://arabic.sputniknews.com/20220520/تراجع-سعر-صرف-الدولار-إلى-أقل-من-58-روبلا-منذ-أبريل-2018-1062462087.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, سعر الصرف, سعر الدولار اليوم