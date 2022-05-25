https://arabic.sputniknews.com/20220525/كيف-يهدد-تعزيز-الروبل-الاقتصاد-الروسي؟-1062693507.html
كيف يهدد تعزيز الروبل الاقتصاد الروسي؟
كيف يهدد تعزيز الروبل الاقتصاد الروسي؟
يستمر الروبل في الارتفاع لأكثر من شهرين وقد قام بالفعل بتحديث أعلى مستوياته لعدة سنوات. ففي الـ 24 من شهر مايو/ أيار الجاري، وأثناء التداول في بورصة موسكو، سجل... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:40+0000
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روسيا
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على وجه الخصوص، بموجب مرسوم رئاسي، تم تخفيض مستوى البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين الروس من 80% إلى 50%.تعمل العديد من العوامل دفعة واحدة على زيادة سعر صرف الروبلوفقا لجورجي أوستابكوفيتش، مدير مركز أبحاث السوق في معهد البحوث الإحصائية واقتصاديات المعرفة في المدرسة الوطنية العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، فقد ابتعد البنك المركزي عن قابلية تحويل الروبل والعملة الوطنية لديها أصبحت الآن منظمة جزئيا.وأضاف الخبير "العامل الأساسي الآخر هو أننا قمنا بتخفيض الواردات بشكل حاد، فقد انخفض الرقم الإجمالي في أبريل بنسبة 30%. إذا انخفضت الواردات، فلن يتمكن السكان من شراء الدولار ولا يذهبون في إجازة إلى البلدان، التي تستخدم فيها هذه العملة، مما يعني أن الطلب لأنه ينخفض وسعر صرفه على التوالي".وقال "قررت الحكومة خفض مستوى البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين الروس من 80%إلى 50%".أشار أنطون بروكودين، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة Ingosstrakh Investments Management، بدوره، إلى أن تعزيز العملة الوطنية يؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تعزيز الروبل إلى انخفاض التضخم، لذلك تعمل البنوك بنشاط على خفض أسعار الفائدة.وقال "حتى الآن لم تتجل هذه الآثار بشكل كامل، ولكن يجري بالفعل سماع تصريحات حول الحاجة إلى خفض أسعار بعض السلع المستوردة، وهناك أيضًا انخفاض في معدلات القروض نتيجة التحسن المتوقع في الخلفية التضخمية. إذا كنت لا تولي اهتماما لانخفاض أرباح الشركات، فإن تعزيز الروبل يعد نعمة للمستهلك: فمن المنطقي أن تصبح القروض، وكذلك السلع المستوردة، أرخص".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/تراجع-سعر-صرف-الدولار-إلى-أقل-من-58-روبلا-منذ-أبريل-2018-1062462087.html
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روسيا, سعر الصرف, سعر الدولار اليوم
كيف يهدد تعزيز الروبل الاقتصاد الروسي؟
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يستمر الروبل في الارتفاع لأكثر من شهرين وقد قام بالفعل بتحديث أعلى مستوياته لعدة سنوات. ففي الـ 24 من شهر مايو/ أيار الجاري، وأثناء التداول في بورصة موسكو، سجل الدولار أقل من 57 روبلا، وهو رقم قياسي منذ مارس 2018، وكان اليورو أعلى قليلا من 58 روبل، بالقرب من أدنى مستوياته منذ يونيو 2015.
على وجه الخصوص، بموجب مرسوم رئاسي، تم تخفيض مستوى البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين الروس من 80% إلى 50%.
تعمل العديد من العوامل دفعة واحدة على زيادة سعر صرف الروبل
وفقا لجورجي أوستابكوفيتش، مدير مركز أبحاث السوق في معهد البحوث الإحصائية واقتصاديات المعرفة في المدرسة الوطنية العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، فقد ابتعد البنك المركزي عن قابلية تحويل الروبل والعملة الوطنية لديها أصبحت الآن منظمة جزئيا.
وأضاف الخبير "العامل الأساسي الآخر هو أننا قمنا بتخفيض الواردات بشكل حاد، فقد انخفض الرقم الإجمالي في أبريل بنسبة 30%. إذا انخفضت الواردات، فلن يتمكن السكان من شراء الدولار ولا يذهبون في إجازة إلى البلدان، التي تستخدم فيها هذه العملة، مما يعني أن الطلب لأنه ينخفض وسعر صرفه على التوالي".
ومع ذلك، وبحسب قوله، فإن هبوط الدولار يضرب الموازنة والمصدرين. إذا باعوا في وقت سابق 100 دولار مشروط مقابل مبلغ واحد، الآن، بسبب انخفاض سعر الصرف، انخفض هذا المبلغ بالروبل بشكل كبير. لذلك، ستكون هناك إيرادات ضريبية أقل في الميزانية. في مثل هذه الحالة، اقترح أوستابكوفيتش أن يقوم بنك روسيا برفع الدولار تدريجيا بطرق مختلفة.
وقال "قررت الحكومة خفض مستوى البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين الروس من 80%إلى 50%".
أشار أنطون بروكودين، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة Ingosstrakh Investments Management، بدوره، إلى أن تعزيز العملة الوطنية يؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تعزيز الروبل إلى انخفاض التضخم، لذلك تعمل البنوك بنشاط على خفض أسعار الفائدة.
وقال "حتى الآن لم تتجل هذه الآثار بشكل كامل، ولكن يجري بالفعل سماع تصريحات حول الحاجة إلى خفض أسعار بعض السلع المستوردة، وهناك أيضًا انخفاض في معدلات القروض نتيجة التحسن المتوقع في الخلفية التضخمية. إذا كنت لا تولي اهتماما لانخفاض أرباح الشركات، فإن تعزيز الروبل يعد نعمة للمستهلك: فمن المنطقي أن تصبح القروض، وكذلك السلع المستوردة، أرخص".