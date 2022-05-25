https://arabic.sputniknews.com/20220525/لماذا-تراجعت-أسعار-الذهب-عالميا-1062685109.html
لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميا؟
لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميا؟
أثر صعود الدولار الأمريكي على أسعار الذهب التي سجلت تراجعا مع ترقب المستثمرين لما سيعلن عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو/... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:24+0000
2022-05-25T10:24+0000
2022-05-25T10:24+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويراقب المستثمرون مؤشرات المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "مال" المصرية، اليوم الأربعاء.ولفتت الصحيفة إلى أن أسعار الذهب تراجعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة لتسجل 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة).وجاء ذلك بعدما سجل الذهب أعلى مستوياته منذ 9 مايو عندما وصل إلى 1869.49 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب 0.5 في المئة لتصل إلى 1856 دولارا للأوقية، بينما صعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته خلال شهر بالجلسة السابقة.ويرتبط سعر الذهب، الذي يتم تقويمه بالدولار بوضع العملة الأمريكية ويرتفع ثمنه عند تراجع الدولار بينما يسجل انخفاضا عندما يسجل الدولار ارتفاعا ملحوظا في قيمته.ويرتبط سعر الذهب بسعر الفائدة التي يقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتراجع عندما يتم رفع سعر الفائدة لإقبال المستثمرين على إيداع أموالهم في البنوك بعائد أكبر متخلين عن المعدن الأصفر الذي يتم اللجوء إليه كملاذ آمن عند تراجع الدولار وخفض أسعار الفائدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/أسعار-الذهب-في-مصر-زيادة-طفيفة-وترقب-في-الأسواق-1062552898.html
https://arabic.sputniknews.com/20220524/انخفاض-أسعار-الذهب-في-مصر-رغم-ارتفاعها-عالميا-1062667957.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميا؟
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أثر صعود الدولار الأمريكي على أسعار الذهب التي سجلت تراجعا مع ترقب المستثمرين لما سيعلن عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو/ أيار الجاري.
ويراقب المستثمرون مؤشرات المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية، حسبما ذكرت
صحيفة "مال" المصرية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن أسعار الذهب تراجعت في المعاملات الفورية
بنسبة 0.5 في المئة لتسجل 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة).
وجاء ذلك بعدما سجل الذهب أعلى مستوياته
منذ 9 مايو عندما وصل إلى 1869.49 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب 0.5 في المئة لتصل إلى 1856 دولارا للأوقية، بينما صعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته خلال شهر بالجلسة السابقة.
ويرتبط سعر الذهب، الذي يتم تقويمه بالدولار بوضع العملة الأمريكية ويرتفع ثمنه عند تراجع الدولار بينما يسجل انخفاضا عندما يسجل الدولار ارتفاعا ملحوظا في قيمته.
ويرتبط سعر الذهب بسعر الفائدة التي يقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتراجع عندما يتم رفع سعر الفائدة لإقبال المستثمرين على إيداع أموالهم في البنوك بعائد أكبر متخلين عن المعدن الأصفر الذي يتم اللجوء إليه كملاذ آمن
عند تراجع الدولار وخفض أسعار الفائدة.