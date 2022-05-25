https://arabic.sputniknews.com/20220525/مؤسسة-دولية-مصر-لديها-16900-مواطن-تتجاوز-ثروتهم-مليون-دولار-1062700504.html

مؤسسة دولية: مصر لديها 16900 مواطن تتجاوز ثروتهم مليون دولار

مؤسسة دولية: مصر لديها 16900 مواطن تتجاوز ثروتهم مليون دولار

أفادت مؤسسة "هينلي آند باتنرز" في تقرير حديث لها بأن مصر فيها نحو 16900 مواطن يمتلكون أكثر من مليون دولار على الأقل. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T16:29+0000

2022-05-25T16:29+0000

2022-05-25T16:29+0000

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وأضاف التقرير الذي تناول إحصائيات الثروة في قارة أفريقيا خلال عام 2022، أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا من حيث حجم الثروة المملوكة للأفراد، حيث أن هناك 880 مصريا يمتلكون أكثر من 10 ملايين دولار.في السياق ذاته، بلغ عدد المصريين المالكين لـ100 مليون دولار فما أكثر، 57 شخصا، بينما بلغ عدد المليارديرات 7 أشخاص فقط يملكون مليار دولار فما أكثر.يأتي ذلك رغم تراجع الثروة في مصر بنسبة 23% في آخر 10 سنوات، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا من حيث الثروة الخاصة بنحو 307 مليارات دولار، فيما احتلت نيجيريا المركز الثالث بمبلغ 228 مليار دولار.وجاء ترتيب دول القارة السمراء من حيث حجم الثروة الخاصة كما يلي:من جانبها، شككت مصادر حكومية، في البيانات التي تضمنها التقرير الأخير، مؤكدة أنّه من الصعب تقديم حصر لما يملكه الأفراد من ثروات، بحسب صحيفة "الوطن".وأرجعت المصادر الحكومية صعوبة حصر الثروات الخاصة إلى تعدد أوجهها وأشكالها سواء أموال في البنوك أو أصول عقارية أو الاستثمارات وأراضي، إلى جانب أن الجهات المنوط بها مباشرة تلك الأصول ومنها البنوك لا تفصح عن حسابات الأفراد وتبقى سرية.

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