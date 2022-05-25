https://arabic.sputniknews.com/20220525/ما-العلاقة-بين-ارتفاع-ضغط-الدم-والطقس؟-1062696565.html

ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والطقس؟

ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والطقس؟

يرى العديد من الأشخاص أن ضغط الدم يرتبط ارتباطا وثيقا بالطقس، إذ تجدهم مقتنعين بأن الضغط يرتفع في الأجواء السيئة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T14:30+0000

2022-05-25T14:30+0000

2022-05-25T14:30+0000

مجتمع

منوعات

ضغط الدم

ارتفاع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050600012_0:154:2872:1770_1920x0_80_0_0_659f265b6aa373e79180c2eb94fca7ce.jpg

وتحدث الدكتور زاندان دورجييف عن علاقة المناخ بهذا المؤشر المهم لصحة نظام القلب والأوعية الدموية.أكدت بعض الدراسات العلمية وجود علاقة بين الطقس والتغيرات في الرفاهية، لكن عددا كبيرا من الأطباء في مختلف دول العالم يعترفون بالاعتماد على الأرصاد الجوية.وتابع "يُعتقد أن الأشخاص الذين يعتمدون على الطقس يتفاعلون بشكل أكثر حدة مع التغيرات المناخية بسبب الأمراض الموجودة بالفعل في أجسامهم، والتي تمنعهم من إدراك هذه التغييرات بشكل طبيعي وسريع التكيف معها. نحن نتحدث عن التأثير على الجهاز العصبي، أي عمليات التنظيم الذاتي. تتفاعل بشكل مفرط، والتي يمكن أن تتجلى، من بين أمور أخرى ، من خلال التغيرات في ضغط الدم".أي تغيير خطير في ضغط الدم هو سبب لاتخاذ إجراءات طارئة. إذا كنت حساسًا للطقس وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيمكن تناول أدوية خفض ضغط الدم مع المهدئات المختارة بشكل صحيح. إذا لم يكن هناك أي تأثير وإذا كان الضغط مرتفعًا بشكل خطير، استشر الطبيب.وختم "في هذا الصدد، لا ينبغي بأي حال من الأحوال "انتظار طقس جيد"، فهذا أمر خطير للغاية. سأضيف أن الأشخاص الحساسين للطقس يجب أن يعيشوا بشكل خاص أسلوب حياة صحيح. الإقلاع عن التدخين والكحول الزائد وتقليل مستويات التوتر والتحرك كثيرا".

https://arabic.sputniknews.com/20220426/طبيب-يكشف-كيف-يمكن-أن-يؤدي-انخفاض-ضغط-الدم-إلى-الوفاة-1061617411.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, ضغط الدم, ارتفاع