https://arabic.sputniknews.com/20220525/متحدثة-الخارجية-الروسية-تكشف-عن-هدف-غير-معلن-لأمريكا-1062684073.html
متحدثة الخارجية الروسية تكشف عن هدف غير معلن لأمريكا
متحدثة الخارجية الروسية تكشف عن هدف غير معلن لأمريكا
لا تسير الأمور على الساحة الدولية على خير ما يرام، حيث تعلن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها السلبي حيال روسيا والصين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:56+0000
2022-05-25T09:56+0000
2022-05-25T09:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg
لكن وزارة الخارجية الروسية ترى أن موسكو وبكين لا تتصدران ترتيب المستهدَفين من قبل واشنطن. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن أقرب حلفاء أمريكا هم الذين يجب أن ينتابهم أكبر خوف من الأمريكيين. وأوضحت قائلة: "إن الاتحاد الأوروبي الذي شهد تطورا بسرعة خيالية في العقود القليلة الماضية هو أحد أهدافهم غير المعلنة." وأضافت:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062683856_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_d3bc10d97289cf711f8da941f5629e6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
متحدثة الخارجية الروسية تكشف عن هدف غير معلن لأمريكا
تابعنا عبر
لا تسير الأمور على الساحة الدولية على خير ما يرام، حيث تعلن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها السلبي حيال روسيا والصين.
لكن وزارة الخارجية الروسية ترى أن موسكو وبكين لا تتصدران ترتيب المستهدَفين من قبل واشنطن. وقالت
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن أقرب حلفاء أمريكا هم الذين يجب أن ينتابهم أكبر خوف من الأمريكيين. وأوضحت قائلة: "إن الاتحاد الأوروبي الذي شهد تطورا بسرعة خيالية في العقود القليلة الماضية هو أحد أهدافهم غير المعلنة." وأضافت:
أمريكا التي لا يمكنها أن تحافظ على زمام السيطرة على العالم إلا من خلال تدمير المنافسين كافة، تخاف من أي نجاح تحققه البلدان الأخرى في الساحة الدولية. وقد أصيب الأمريكيون بالذعر الحقيقي عندما ظهرت عملة أوروبية قوية.