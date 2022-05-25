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متحدثة الخارجية الروسية تكشف عن هدف غير معلن لأمريكا
متحدثة الخارجية الروسية تكشف عن هدف غير معلن لأمريكا
لا تسير الأمور على الساحة الدولية على خير ما يرام، حيث تعلن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها السلبي حيال روسيا والصين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:56+0000
2022-05-25T09:56+0000
روسيا
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لكن وزارة الخارجية الروسية ترى أن موسكو وبكين لا تتصدران ترتيب المستهدَفين من قبل واشنطن. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن أقرب حلفاء أمريكا هم الذين يجب أن ينتابهم أكبر خوف من الأمريكيين. وأوضحت قائلة: "إن الاتحاد الأوروبي الذي شهد تطورا بسرعة خيالية في العقود القليلة الماضية هو أحد أهدافهم غير المعلنة." وأضافت:
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روسيا

متحدثة الخارجية الروسية تكشف عن هدف غير معلن لأمريكا

09:56 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Нина Зотина / الذهاب إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Нина Зотина
/
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لا تسير الأمور على الساحة الدولية على خير ما يرام، حيث تعلن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها السلبي حيال روسيا والصين.
لكن وزارة الخارجية الروسية ترى أن موسكو وبكين لا تتصدران ترتيب المستهدَفين من قبل واشنطن. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن أقرب حلفاء أمريكا هم الذين يجب أن ينتابهم أكبر خوف من الأمريكيين. وأوضحت قائلة: "إن الاتحاد الأوروبي الذي شهد تطورا بسرعة خيالية في العقود القليلة الماضية هو أحد أهدافهم غير المعلنة." وأضافت:
أمريكا التي لا يمكنها أن تحافظ على زمام السيطرة على العالم إلا من خلال تدمير المنافسين كافة، تخاف من أي نجاح تحققه البلدان الأخرى في الساحة الدولية. وقد أصيب الأمريكيون بالذعر الحقيقي عندما ظهرت عملة أوروبية قوية.
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