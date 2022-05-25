https://arabic.sputniknews.com/20220525/محكمة-هندية-تعاقب-قائد-استقلال-كشمير-بالسجن-مدى-الحياة-1062697286.html
محكمة هندية تعاقب قائد استقلال كشمير بالسجن مدى الحياة
محكمة هندية تعاقب قائد استقلال كشمير بالسجن مدى الحياة
قضت محكمة هندية، اليوم الأربعاء، بحبس ناشط سابق لاستقلال كشمير، مدى الحياة بعد إدانته بتهم الإرهاب. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:03+0000
2022-05-25T15:03+0000
2022-05-25T15:03+0000
كشمير
أخبار الهند اليوم
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وكان محمد ياسين مالك قد تخلى عن المواجهة المسلحة في 1994 ليقود حملة سلمية من أجل تحرير كشمير المقسمة بين الهند وباكستان منذ 1947، بحسب وكالة "فرانس برس".الأسبوع الماضي، أدانت محكمة هندية مالك البالغ من العمر 56 عاما الذي قضى سنوات في السجن، ومعتقل منذ 2019 بتهم الإرهاب وتمويل أعمال إرهابية.وطالبت هيئة التحقيق الوطنية وهي أعلى هيئة تحقيق مناهضة للإرهاب بإعدام مالك، لكن المحكمة أصدرت حكما بحبسه مدى الحياة.وقال خواجة سيف الدين نائب رئيس جبهة تحرير جامو وكشمير، التي يرأسها مالك: "نعقد اجتماعا اليوم نتخذ خلاله قرارا بشأن الاستراتيجية التي ينبغي أن نتبناها في أعقاب سجن قائدنا مدى الحياة".وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا في الجزء الخاضع من كشمير للإدارة الباكستانية حتى قبل الإعلان عن الحكم للمطالبة بالإفراج عن مالك.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الهند-تحاول-إخضاع-كشمير-لقبضتها-الحديدية-بإجراء-جديد-مثير-للجدل-1062449608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كشمير, أخبار الهند اليوم
محكمة هندية تعاقب قائد استقلال كشمير بالسجن مدى الحياة
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قضت محكمة هندية، اليوم الأربعاء، بحبس ناشط سابق لاستقلال كشمير، مدى الحياة بعد إدانته بتهم الإرهاب.
وكان محمد ياسين مالك قد تخلى عن المواجهة المسلحة في 1994 ليقود حملة سلمية من أجل تحرير كشمير المقسمة بين الهند وباكستان منذ 1947، بحسب وكالة "فرانس برس".
الأسبوع الماضي، أدانت محكمة هندية
مالك البالغ من العمر 56 عاما الذي قضى سنوات في السجن، ومعتقل منذ 2019 بتهم الإرهاب وتمويل أعمال إرهابية.
وطالبت هيئة التحقيق الوطنية وهي أعلى هيئة تحقيق مناهضة للإرهاب بإعدام مالك، لكن المحكمة أصدرت حكما بحبسه مدى الحياة.
وقال خواجة سيف الدين نائب رئيس جبهة تحرير جامو وكشمير، التي يرأسها مالك: "نعقد اجتماعا اليوم نتخذ خلاله قرارا بشأن الاستراتيجية التي ينبغي أن نتبناها في أعقاب سجن قائدنا مدى الحياة".
وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا في الجزء الخاضع من كشمير للإدارة الباكستانية حتى قبل الإعلان عن الحكم للمطالبة بالإفراج عن مالك.