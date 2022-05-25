https://arabic.sputniknews.com/20220525/محمد-بن-سلمان-يبحث-مع-وفد-من-الكونغرس-مسائل-ذات-اهتمام-مشترك-فيديو-1062682749.html

محمد بن سلمان يبحث مع وفد من الكونغرس مسائل ذات اهتمام مشترك... فيديو

محمد بن سلمان يبحث مع وفد من الكونغرس مسائل ذات اهتمام مشترك... فيديو

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ضم النواب الجمهوريين كريس ستوارت، وجاي ريسكنثالر، وليسا مكلين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T09:18+0000

2022-05-25T09:18+0000

2022-05-25T09:18+0000

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد محمد بن سلمان

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية- واس: "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أجرى مباحثات منذ أيام، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في زيارة هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "الأمير خالد بن سلمان ناقش مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، والأمن الإقليمي، والتزام أمريكا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها في وقت تواجه فيه هجمات من جماعات متحالفة مع إيران".وأضاف البيان: "كما ناقشا أهمية تنسيق الجهود لضمان انتعاش اقتصادي عالمي قوي، ودفع أجندة المناخ، وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وأكد سوليفان أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة. واتفقا على البقاء على اتصال بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة بشأن هذه القضايا وغيرها".في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وكيل وزارة الدفاع للسياسة، كولين كال، التقى الأمير خالد لإعادة التأكيد على العلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.وأضافت الوزارة أن "الأمير وكولين ناقشا قضايا منها جهود إنهاء الحرب في اليمن، والتزام الولايات المتحدة والسعودية بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أكبر مبعوث سعودي يزور واشنطن منذ أن تولى جو بايدن الرئاسة في يناير/ شباط الماضي، ويجري محادثات مع مسؤولين كبار حول حرب اليمن والتهديدات الصادرة من إيران.

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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان