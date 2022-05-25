https://arabic.sputniknews.com/20220525/محمد-صلاح-يعلن-بقاءه-في-ليفربول-خلال-الموسم-المقبل-1062695881.html
محمد صلاح يعلن بقاءه في ليفربول خلال الموسم المقبل
محمد صلاح يعلن بقاءه في ليفربول خلال الموسم المقبل
أعلن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، اليوم الأربعاء، بقائه في ناديه خلال الموسم المقبل، وذلك خلال حديثه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم السبت... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:24+0000
2022-05-25T14:24+0000
2022-05-25T14:24+0000
رياضة
مجتمع
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ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن صلاح في مؤتمر صحفي: "سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد"، ليهدأ بذلك الجدل بشأن رحيله عن الفريق.من ناحية أخرى رفض ساديو ماني تقديم إجابة حاسمة حول مستقبله مع الفريق ذاته، قائلا "سأجيب عن هذا السؤال بعد نهائي دوري الأبطال".وكان صلاح قد حصل على جائزتين بعد نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب للمرة الأولى في مسيرته، بعدما صنع 13 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي، وتفوق صلاح على زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد الذي صنع 12 هدفا، بفارق هدف واحد.وحصل صلاح كذلك على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة برصيد 23 هدفا بالتقاسم مع الكوري هيونج مين سون لاعب توتنهام.يذكر أن صلاح كان قد وجه رسالة بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وقبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.ونشر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يحمل جائزة هدّاف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل صانع ألعاب، قائلا: "نحن لم ننته بعد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
محمد صلاح يعلن بقاءه في ليفربول خلال الموسم المقبل
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أعلن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، اليوم الأربعاء، بقائه في ناديه خلال الموسم المقبل، وذلك خلال حديثه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم السبت المقبل.
ونقلت شبكة "سكاي سبورتس
" عن صلاح في مؤتمر صحفي: "سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد"، ليهدأ بذلك الجدل بشأن رحيله عن الفريق.
من ناحية أخرى رفض ساديو ماني تقديم إجابة حاسمة حول مستقبله مع الفريق ذاته، قائلا "سأجيب عن هذا السؤال بعد نهائي دوري الأبطال".
وكان صلاح قد حصل على جائزتين بعد نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب
للمرة الأولى في مسيرته، بعدما صنع 13 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي، وتفوق صلاح على زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد الذي صنع 12 هدفا، بفارق هدف واحد.
وحصل صلاح كذلك على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة برصيد 23 هدفا بالتقاسم مع الكوري هيونج مين سون لاعب توتنهام.
يذكر أن صلاح كان قد وجه رسالة بعد تتويجه بلقب هداف الدوري
الإنجليزي، وقبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.
ونشر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يحمل جائزة هدّاف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل صانع ألعاب، قائلا: "نحن لم ننته بعد".