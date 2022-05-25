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https://arabic.sputniknews.com/20220525/مذيعون-أفغان-يغطون-وجوههم-تضامنا-مع-زميلاتهم-صور-1062692988.html
مذيعون أفغان يغطون وجوههم تضامنا مع زميلاتهم... صور
مذيعون أفغان يغطون وجوههم تضامنا مع زميلاتهم... صور
قرر مذيعون في التلفزيون الأفغاني تغطية وجوههم بارتداء الكمامات خلال ظهورهم على الشاشات وذلك تضامنا مع زميلاتهم في مواجهة قرار طالبان بإلزام مذيعات الأخبار... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:18+0000
2022-05-25T13:18+0000
حركة طالبان
أخبار العالم الآن
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وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن الخطوة التي اتخذها المذيعون تأتي في سياق حملة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "#FreeHerFace" (حرر وجهها).وارتدى المذيعيون الرجال في قناة "Tolo News" الأفغانية كمامات لمحاكاة شكل النقاب الذي أجبرت زميلاتهم على ارتدائه بعد قرار تعسفي أصدرته "طالبان".وفي وقت سابق، أنكر المتحدث الرسمي باسم حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) الحاكمة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، صدور قرار من الحكومة بفرض البرقع على المذيعات، لافتا إلى أن القرار كان يتعلق فقط بارتداء قناع لحجب الفم والأنف.وقال ذبيح الله مجاهد في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن "الحجاب جزء من الثقافة الأفغانية وإلزامي بموجب الشرع"، مشيرا إلى أن "الجامعات مفتوحة أمام المرأة والحكومة تعمل على فرض الأمن لتمكين التلميذات من متابعة دراستهن المتقدمة في المدارس".وقبل يومين أفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء، جاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.
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حركة طالبان, أخبار العالم الآن

مذيعون أفغان يغطون وجوههم تضامنا مع زميلاتهم... صور

13:18 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قرر مذيعون في التلفزيون الأفغاني تغطية وجوههم بارتداء الكمامات خلال ظهورهم على الشاشات وذلك تضامنا مع زميلاتهم في مواجهة قرار طالبان بإلزام مذيعات الأخبار بتغطية وجوههن.
وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن الخطوة التي اتخذها المذيعون تأتي في سياق حملة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "#FreeHerFace" (حرر وجهها).
وارتدى المذيعيون الرجال في قناة "Tolo News" الأفغانية كمامات لمحاكاة شكل النقاب الذي أجبرت زميلاتهم على ارتدائه بعد قرار تعسفي أصدرته "طالبان".
وفي وقت سابق، أنكر المتحدث الرسمي باسم حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) الحاكمة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، صدور قرار من الحكومة بفرض البرقع على المذيعات، لافتا إلى أن القرار كان يتعلق فقط بارتداء قناع لحجب الفم والأنف.
وقال ذبيح الله مجاهد في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن "الحجاب جزء من الثقافة الأفغانية وإلزامي بموجب الشرع"، مشيرا إلى أن "الجامعات مفتوحة أمام المرأة والحكومة تعمل على فرض الأمن لتمكين التلميذات من متابعة دراستهن المتقدمة في المدارس".
وقبل يومين أفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء، جاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.
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