مذيعون أفغان يغطون وجوههم تضامنا مع زميلاتهم... صور
© AP Photo / Ebrahim Norooziطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
قرر مذيعون في التلفزيون الأفغاني تغطية وجوههم بارتداء الكمامات خلال ظهورهم على الشاشات وذلك تضامنا مع زميلاتهم في مواجهة قرار طالبان بإلزام مذيعات الأخبار بتغطية وجوههن.
وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن الخطوة التي اتخذها المذيعون تأتي في سياق حملة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "#FreeHerFace" (حرر وجهها).
In an act of solidarity with his female colleagues, Sebghat Sepehr presents the main TOLOnews 6pm bulletin, masked. Respect to @SepehrSebghat and the entire @TOLOnews team pic.twitter.com/TbirAIu51P— Saad Mohseni (@saadmohseni) May 22, 2022
وارتدى المذيعيون الرجال في قناة "Tolo News" الأفغانية كمامات لمحاكاة شكل النقاب الذي أجبرت زميلاتهم على ارتدائه بعد قرار تعسفي أصدرته "طالبان".
وفي وقت سابق، أنكر المتحدث الرسمي باسم حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) الحاكمة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، صدور قرار من الحكومة بفرض البرقع على المذيعات، لافتا إلى أن القرار كان يتعلق فقط بارتداء قناع لحجب الفم والأنف.
3 things i wanted to say about this:— Spoils of war (@HumveeKhan2) May 22, 2022
1: they are united on kuffri ideology.
2: IEA has huge patience.
3: if ever someone conducted S-V-BIED on tolo news headquarter or Any vehicle affiliated to tolo news that would be me. pic.twitter.com/jGJA461Zzh
وقال ذبيح الله مجاهد في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن "الحجاب جزء من الثقافة الأفغانية وإلزامي بموجب الشرع"، مشيرا إلى أن "الجامعات مفتوحة أمام المرأة والحكومة تعمل على فرض الأمن لتمكين التلميذات من متابعة دراستهن المتقدمة في المدارس".
وقبل يومين أفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء، جاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.