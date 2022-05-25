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مسيرات بالآلاف لأنصار عمران خان تتجه إلى العاصمة الباكستانية
مسيرات بالآلاف لأنصار عمران خان تتجه إلى العاصمة الباكستانية
ينظم الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مسيرات في جميع المدن متجهين إلى العاصمة إسلام أباد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:58+0000
2022-05-25T15:58+0000
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إسلام أباد - سبوتنيك. تأتي تلك المسيرات استجابة لدعوة من عمران خان، في حين وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة التي تحاول إيقاف المسيرات.وقال مراسل "سبوتنيك" في باكستان: "إن الآلاف من مؤيدي عمران خان يزحفون إلى العاصمة إسلام أباد، بدعوة من هذا الأخير للاحتشاد أمام البرلمان الباكستاني".وتابع: "يأتي ذلك في حين وصل جزء منهم إلى العاصمة، لا سيما القادمين من مدينة رالبندي وضواحي العاصمة".وبين المراسل أن سلطات الأمن نشرت قوات كبيرة ووضعت حاويات على الطريق السريع الذي يربط مدينة بيشاور بإسلام أباد، موضحا أن اشتباكات وقعت بين الطرفين.ونوه مراسل "سبوتنيك" إلى أن أنصار عمران خان تمكنوا من إزالة الحاويات والعوائق الموضوعة على الطريق واستمروا في تقدمهم.وناشد عمران خان، الذي لا يزال متعثرا في طريقه للوصول إلى العاصمة قادما من مدينة بيشارو، أنصاره بالتوجه إلى إسلام أباد "لتخليص البلاد من عبودية الساسة الحاليين – على حد قوله"، مطالبا جميع الباكستانيين بالخروج والتوجه إلى العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكالة-اعتقال-المئات-من-أنصار-عمران-خان-قبل-تظاهرات-عملاقة-مرتقبة-1062657535.html
https://arabic.sputniknews.com/20220516/باكستان-تعزز-إجراءات-تأمين-عمران-خان-بعد-إعلانه-عن-مؤامرة-لاغتياله-1062290750.html
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العالم, أخبار العالم الآن

مسيرات بالآلاف لأنصار عمران خان تتجه إلى العاصمة الباكستانية

15:58 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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ينظم الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مسيرات في جميع المدن متجهين إلى العاصمة إسلام أباد.
إسلام أباد - سبوتنيك. تأتي تلك المسيرات استجابة لدعوة من عمران خان، في حين وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة التي تحاول إيقاف المسيرات.
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
وكالة: اعتقال المئات من أنصار عمران خان قبل تظاهرات عملاقة مرتقبة
أمس, 13:38 GMT
وقال مراسل "سبوتنيك" في باكستان: "إن الآلاف من مؤيدي عمران خان يزحفون إلى العاصمة إسلام أباد، بدعوة من هذا الأخير للاحتشاد أمام البرلمان الباكستاني".
وتابع: "يأتي ذلك في حين وصل جزء منهم إلى العاصمة، لا سيما القادمين من مدينة رالبندي وضواحي العاصمة".
وبين المراسل أن سلطات الأمن نشرت قوات كبيرة ووضعت حاويات على الطريق السريع الذي يربط مدينة بيشاور بإسلام أباد، موضحا أن اشتباكات وقعت بين الطرفين.
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
باكستان تعزز إجراءات تأمين عمران خان بعد إعلانه عن مؤامرة لاغتياله
16 مايو, 09:24 GMT
ونوه مراسل "سبوتنيك" إلى أن أنصار عمران خان تمكنوا من إزالة الحاويات والعوائق الموضوعة على الطريق واستمروا في تقدمهم.
وناشد عمران خان، الذي لا يزال متعثرا في طريقه للوصول إلى العاصمة قادما من مدينة بيشارو، أنصاره بالتوجه إلى إسلام أباد "لتخليص البلاد من عبودية الساسة الحاليين – على حد قوله"، مطالبا جميع الباكستانيين بالخروج والتوجه إلى العاصمة.
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