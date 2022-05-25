https://arabic.sputniknews.com/20220525/مسيرات-بالآلاف-لأنصار-عمران-خان-تتجه-إلى-العاصمة-الباكستانية-1062699245.html
مسيرات بالآلاف لأنصار عمران خان تتجه إلى العاصمة الباكستانية
مسيرات بالآلاف لأنصار عمران خان تتجه إلى العاصمة الباكستانية
ينظم الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مسيرات في جميع المدن متجهين إلى العاصمة إسلام أباد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:58+0000
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إسلام أباد - سبوتنيك. تأتي تلك المسيرات استجابة لدعوة من عمران خان، في حين وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة التي تحاول إيقاف المسيرات.وقال مراسل "سبوتنيك" في باكستان: "إن الآلاف من مؤيدي عمران خان يزحفون إلى العاصمة إسلام أباد، بدعوة من هذا الأخير للاحتشاد أمام البرلمان الباكستاني".وتابع: "يأتي ذلك في حين وصل جزء منهم إلى العاصمة، لا سيما القادمين من مدينة رالبندي وضواحي العاصمة".وبين المراسل أن سلطات الأمن نشرت قوات كبيرة ووضعت حاويات على الطريق السريع الذي يربط مدينة بيشاور بإسلام أباد، موضحا أن اشتباكات وقعت بين الطرفين.ونوه مراسل "سبوتنيك" إلى أن أنصار عمران خان تمكنوا من إزالة الحاويات والعوائق الموضوعة على الطريق واستمروا في تقدمهم.وناشد عمران خان، الذي لا يزال متعثرا في طريقه للوصول إلى العاصمة قادما من مدينة بيشارو، أنصاره بالتوجه إلى إسلام أباد "لتخليص البلاد من عبودية الساسة الحاليين – على حد قوله"، مطالبا جميع الباكستانيين بالخروج والتوجه إلى العاصمة.
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مسيرات بالآلاف لأنصار عمران خان تتجه إلى العاصمة الباكستانية
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ينظم الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مسيرات في جميع المدن متجهين إلى العاصمة إسلام أباد.
إسلام أباد - سبوتنيك
. تأتي تلك المسيرات استجابة لدعوة من عمران خان، في حين وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة
التي تحاول إيقاف المسيرات.
وقال مراسل "سبوتنيك" في باكستان: "إن الآلاف من مؤيدي عمران خان يزحفون إلى العاصمة إسلام أباد، بدعوة من هذا الأخير للاحتشاد أمام البرلمان الباكستاني".
وتابع: "يأتي ذلك في حين وصل جزء منهم إلى العاصمة، لا سيما القادمين من مدينة رالبندي وضواحي العاصمة".
وبين المراسل أن سلطات الأمن نشرت قوات كبيرة ووضعت حاويات على الطريق السريع الذي يربط مدينة بيشاور بإسلام أباد، موضحا أن اشتباكات وقعت بين الطرفين.
ونوه مراسل "سبوتنيك" إلى أن أنصار عمران خان
تمكنوا من إزالة الحاويات والعوائق الموضوعة على الطريق واستمروا في تقدمهم.
وناشد عمران خان، الذي لا يزال متعثرا في طريقه للوصول إلى العاصمة قادما من مدينة بيشارو، أنصاره بالتوجه إلى إسلام أباد "لتخليص البلاد من عبودية الساسة الحاليين – على حد قوله"، مطالبا جميع الباكستانيين بالخروج والتوجه إلى العاصمة.