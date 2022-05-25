https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصادر-تنفي-لـسبوتنيك-مشاركة-ممثلين-عن-الجيش-في-اجتماعات-بوزنيقة-وتكشف-ما-طلبه-قادة-طرابلس--1062691095.html
مصادر تنفي لـ"سبوتنيك" مشاركة ممثلين عن الجيش في اجتماعات "بوزنيقة".. وتكشف ما طلبه قادة طرابلس
مصادر تنفي لـ"سبوتنيك" مشاركة ممثلين عن الجيش في اجتماعات "بوزنيقة".. وتكشف ما طلبه قادة طرابلس
نفت مصادر عسكرية ليبية مشاركة نجل المشير خليفة حفتر في اجتماعات بوزنيقة في المغرب مع قيادات على رأس مجموعات وكتائب مسلحة من طرابلس. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:24+0000
2022-05-25T12:24+0000
2022-05-25T12:24+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وبحسب المصادر، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة لم ترسل أيا من أعضاء اللجنة العسكرية أو قيادات في الجيش للمشاركة في الجلسات.وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك" أن ممثلين غير عسكريين يشاركون في اللقاء، إلا أن القيادة العامة غير مهتمة بالاجتماع، حيث أنها لم ترسل أي ممثلين عسكريين لبوزنيقة.وبحسب المصادر، إن قيادات المجموعات المسلحة من الغرب الليبي أبلغت الممثلين أنهم لا يريدون وجود فتحي باشاغا في المشهد، وأنهم على استعداد للتشاور حول أي نقطة أخرى مع الجيش الليبي.وشارك في الاجتماعات قادة من مدن طرابلس، ومصراتة والزاوية، منهم غنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار، وأيوب بوراس قائد كتيبة ثوار طرابلس، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز الأمن العام.يذكر أن الاجتماع نظمه مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف، المنظمة التي صاغت "خارطة الطريق"، وأقرها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وتنتهي في يونيو/ حزيران المقبل
https://arabic.sputniknews.com/20220525/خبراء-يتحدثون-لـسبوتنيك-هل-تقود-واشنطن-ليبيا-نحو-التقسيم-عبر-العشرية-الجديدة-1062687440.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
مصادر تنفي لـ"سبوتنيك" مشاركة ممثلين عن الجيش في اجتماعات "بوزنيقة".. وتكشف ما طلبه قادة طرابلس
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نفت مصادر عسكرية ليبية مشاركة نجل المشير خليفة حفتر في اجتماعات بوزنيقة في المغرب مع قيادات على رأس مجموعات وكتائب مسلحة من طرابلس.
وبحسب المصادر، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة لم ترسل أيا من أعضاء اللجنة العسكرية أو قيادات في الجيش للمشاركة في الجلسات.
وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك" أن ممثلين غير عسكريين يشاركون في اللقاء، إلا أن القيادة العامة غير مهتمة بالاجتماع، حيث أنها لم ترسل أي ممثلين عسكريين لبوزنيقة.
وبحسب المصادر، إن قيادات المجموعات المسلحة من الغرب الليبي أبلغت الممثلين أنهم لا يريدون وجود فتحي باشاغا في المشهد، وأنهم على استعداد للتشاور حول أي نقطة أخرى مع الجيش الليبي.
وشارك في الاجتماعات قادة من مدن طرابلس، ومصراتة والزاوية، منهم غنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار، وأيوب بوراس قائد كتيبة ثوار طرابلس، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز الأمن العام.
يذكر أن الاجتماع نظمه مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف، المنظمة التي صاغت "خارطة الطريق"، وأقرها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وتنتهي في يونيو/ حزيران المقبل