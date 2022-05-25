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https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصر-الأولى-أفريقيا-والخامسة-على-مستوى-الشرق-الأوسط-في-مؤشر-تنمية-السياحة-والسفر-لعام-2021-1062689419.html
مصر الأولى أفريقيا والخامسة على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021
مصر الأولى أفريقيا والخامسة على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021
كشفت وزارة السياحة والآثار أن مصر حصلت على المركز الأول أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:54+0000
2022-05-25T11:54+0000
العالم العربي
مصر
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وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مصر جاءت في المركز 51 عالميا على نفس المؤشر. وأضافت الوزارة "يصنف هذا التقرير 117 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر الذي بدوره يساهم في تنمية الدولة بشكل عام". وتابعت: "ويتكون هذا المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق العمل، وسياسات السياحة والسفر من حيث مدى انفتاح الدولة وتنافسية الأسعار في الفنادق والأماكن السياحية بها، والبنية التحتية للمطارات ووسائل النقل والخدمات السياحية، إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة، ومدى استدامة قطاع السفر والسياحة في كل بلد ما".
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العالم العربي, مصر

مصر الأولى أفريقيا والخامسة على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021

11:54 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiاكتشاف "المدينة المفقودة"، المدينة لذهبية، الأقصر، مصر 10 أبريل 2021
اكتشاف المدينة المفقودة، المدينة لذهبية، الأقصر، مصر 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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كشفت وزارة السياحة والآثار أن مصر حصلت على المركز الأول أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مصر جاءت في المركز 51 عالميا على نفس المؤشر.
وأضافت الوزارة "يصنف هذا التقرير 117 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر الذي بدوره يساهم في تنمية الدولة بشكل عام".
وتابعت: "ويتكون هذا المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق العمل، وسياسات السياحة والسفر من حيث مدى انفتاح الدولة وتنافسية الأسعار في الفنادق والأماكن السياحية بها، والبنية التحتية للمطارات ووسائل النقل والخدمات السياحية، إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة، ومدى استدامة قطاع السفر والسياحة في كل بلد ما".
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