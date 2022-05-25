https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصر-العثور-على-سمكة-عروس-البحر-المهددة-بالانقراض-نافقة-1062685259.html
مصر... العثور على سمكة "عروس البحر" المهددة بالانقراض نافقة
مصر... العثور على سمكة "عروس البحر" المهددة بالانقراض نافقة
أعلنت محميات البحر الأحمر، العثور على سمكة "عروس البحر"، المهددة بالانقراض، نافقة بشاطئ مدينة سفاجا، في محافظة البحر الأحمر. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:23+0000
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وكشفت محميات البحر الأحمر، أنه تم تشكيل لجنة علمية لبحث السمكة ومعاينتها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأضافت المحميات، في بيان لها، أنه وصلها "إخطار بالعثور على كائن بحري نافق على شاطئ مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وبمشاهدة صور الكائن النافق تبين أنه كائن لعروسة البحر".وتابعت "تم تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومعهد علوم البحار، انتقلت إلى موقع العثور على عروس البحر النافقة على شاطئ مدينة سفاجا".وتبين من المعاينة أن "كائن عروس البحر النافق صغير الحجم ويمكن تحنيطه والاستفادة العلميّة منه، حيث تم نقلة إلى المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، وجرى تشكيل فريق علمي مشترك لفحص الكائن النافق".كما تبين للجنة المشكلة أن "طول عروس البحر وصل إلى 143 سم، وعرضه 40 سم، وعرض الذيل 45 سم، وعرض الزعنفة الذيلية 25 سم، ونوعه أنثى ويبلغ من العمر 3 سنوات، حيث تم حساب عمر الكائن طبقا للمعادلة وقررت اللجنة إمكانية تحنيط كائن عروس البحر النافقة للاستفادة العلمية منها وتلاحظ خلال عملية التشريح وجود كسر في جمجمة الرأس نتيجة اصطدامة بجسم صلب، ما أدى إلى نفوق الكائن، وبناءً على ما قررته اللجنة، تم عمل الاجراءات المطلوبة لتحنيط جسم الكائن بمعرفة المختصين بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مدينة-عربية-تتصدر-قائمة-أفضل-10-وجهات-سياحية-لعام-2022وبينها-الغردقة-1056700014.html
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مصر... العثور على سمكة "عروس البحر" المهددة بالانقراض نافقة
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أعلنت محميات البحر الأحمر، العثور على سمكة "عروس البحر"، المهددة بالانقراض، نافقة بشاطئ مدينة سفاجا، في محافظة البحر الأحمر.
وكشفت محميات البحر الأحمر
، أنه تم تشكيل لجنة علمية لبحث السمكة ومعاينتها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأضافت المحميات، في بيان لها، أنه وصلها "إخطار بالعثور على كائن بحري نافق على شاطئ مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وبمشاهدة صور الكائن النافق تبين أنه كائن لعروسة البحر".
وتابعت "تم تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومعهد علوم البحار، انتقلت إلى موقع العثور على عروس البحر النافقة على شاطئ مدينة سفاجا".
وتبين من المعاينة أن "كائن عروس البحر النافق صغير الحجم ويمكن تحنيطه والاستفادة العلميّة منه، حيث تم نقلة إلى المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، وجرى تشكيل فريق علمي مشترك لفحص الكائن النافق".
كما تبين للجنة المشكلة أن "طول عروس البحر
وصل إلى 143 سم، وعرضه 40 سم، وعرض الذيل 45 سم، وعرض الزعنفة الذيلية 25 سم، ونوعه أنثى ويبلغ من العمر 3 سنوات، حيث تم حساب عمر الكائن طبقا للمعادلة وقررت اللجنة إمكانية تحنيط كائن عروس البحر النافقة للاستفادة العلمية منها وتلاحظ خلال عملية التشريح وجود كسر في جمجمة الرأس نتيجة اصطدامة بجسم صلب، ما أدى إلى نفوق الكائن، وبناءً على ما قررته اللجنة، تم عمل الاجراءات المطلوبة لتحنيط جسم الكائن بمعرفة المختصين بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة".