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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220525/مقاطعة-أوكرانية-أخرى-تنوي-الانضمام-إلى-روسيا-1062678634.html
مقاطعة أوكرانية أخرى تنوي الانضمام إلى روسيا
مقاطعة أوكرانية أخرى تنوي الانضمام إلى روسيا
لا بد أن تتجه مقاطعة زابوروجيه بعد تحريرها من سيطرة نظام كييف بشكل كامل، نحو الانضمام إلى روسيا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T06:13+0000
2022-05-25T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال فلاديمير روغوف، أحد مسؤولي السلطة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه ، لـ"سبوتنيك":وستبدأ مقاطعة زابوروجيه السير إلى الانضمام إلى روسيا بعد تحرير مركزها مدينة زابوروجيه.وأشار روغوف إلى تحرير ثلثي المقاطعة حتى الآن من سيطرة نظام كييف الذي يديره قوميون متطرفون.وكانت سلطات مقاطعة خيرسون قد أبدت الرغبة في الانضمام إلى روسيا بمشيئة السكان فيها.وتم تحرير مقاطعة خيرسون وثلثي مقاطعة زابوروجيه في سياق العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني ضد السكان في جنوب شرق البلاد منذ عام 2014.
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أخبار أوكرانيا

مقاطعة أوكرانية أخرى تنوي الانضمام إلى روسيا

06:13 GMT 25.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه
مدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
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لا بد أن تتجه مقاطعة زابوروجيه بعد تحريرها من سيطرة نظام كييف بشكل كامل، نحو الانضمام إلى روسيا.
وقال فلاديمير روغوف، أحد مسؤولي السلطة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه ، لـ"سبوتنيك":
نريد أن نكون جزءا من روسيا كما كانت الحال في السابق على مر مئات السنين.
وستبدأ مقاطعة زابوروجيه السير إلى الانضمام إلى روسيا بعد تحرير مركزها مدينة زابوروجيه.
وأشار روغوف إلى تحرير ثلثي المقاطعة حتى الآن من سيطرة نظام كييف الذي يديره قوميون متطرفون.
لا يزال مركز المقاطعة مدينة زابوروجيه تحت سيطرة نظام كييف. وكلنا ثقة بأنه سيتم تحريرها.
وكانت سلطات مقاطعة خيرسون قد أبدت الرغبة في الانضمام إلى روسيا بمشيئة السكان فيها.
وتم تحرير مقاطعة خيرسون وثلثي مقاطعة زابوروجيه في سياق العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني ضد السكان في جنوب شرق البلاد منذ عام 2014.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
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