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https://arabic.sputniknews.com/20220525/مقتل-اثنين-من-الحشد-الشعبي-خلال-صد-هجوم-لتنظيم-داعش-في-العراق-1062684295.html
مقتل اثنين من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لتنظيم "داعش" في العراق
مقتل اثنين من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لتنظيم "داعش" في العراق
قُتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، خلال صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية في محافظة ديالي شرقي البلاد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:02+0000
2022-05-25T10:02+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح الحشد الشعبي العراقي، في بيان: "شنت مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي هجوما، اليوم، في قرية الشيخ نجم منطقة شروين، وحدث اشتباك بين القوة والدواعش أسفرت عن استشهاد اثنين من مقاتلي الفوج الأول وأجبرت القوة المهاجمين على الفرار".تجدر الإشارة إلى أن قوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتشهد محافظة ديالى بين فترة وأخرى عمليات أمنية للقضاء على خلايا التنظيم المتطرف خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية منها، وفي المناطق المحاذية لمحافظة صلاح الدين والتي تستقر فيها خلايا تابعة للتنظيم، مستغلة وجود السهول وكثرة الأشجار والتلال وعدم وجود سكان فيها.وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقاتلات-إف-16-عراقية-تدمر-نفقا-بداخله-عناصر-من-داعش-1062178397.html
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل اثنين من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لتنظيم "داعش" في العراق

10:02 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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قُتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، خلال صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية في محافظة ديالي شرقي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح الحشد الشعبي العراقي، في بيان: "شنت مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي هجوما، اليوم، في قرية الشيخ نجم منطقة شروين، وحدث اشتباك بين القوة والدواعش أسفرت عن استشهاد اثنين من مقاتلي الفوج الأول وأجبرت القوة المهاجمين على الفرار".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"
13 مايو, 10:06 GMT
وتشهد محافظة ديالى بين فترة وأخرى عمليات أمنية للقضاء على خلايا التنظيم المتطرف خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية منها، وفي المناطق المحاذية لمحافظة صلاح الدين والتي تستقر فيها خلايا تابعة للتنظيم، مستغلة وجود السهول وكثرة الأشجار والتلال وعدم وجود سكان فيها.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.
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