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https://arabic.sputniknews.com/20220525/ملك-الأردن-يمنح-شيرين-أبو-عاقلة-وسام-الاستقلال-تقديرا-لشجاعتها-1062706351.html
ملك الأردن يمنح شيرين أبو عاقلة "وسام الاستقلال" تقديرا لشجاعتها
ملك الأردن يمنح شيرين أبو عاقلة "وسام الاستقلال" تقديرا لشجاعتها
منح عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، أحد أرفع الأوسمة في المملكة للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في رأسها... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T19:42+0000
2022-05-25T19:42+0000
شيرين أبو عاقلة
ملك الأردن عبدالله الثاني
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جاء ذلك خلال الاحتفال الوطني بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين، بحضور الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحسب قناة المملكة الرسمية.وقالت القناة: "أنعم جلالة الملك بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة".ووسام الاستقلال أحد أهم الأوسمة في الأردن، وينقسم إلى 5 درجات، ومنحه للمرة الأولى الشريف حسين بن علي الهاشمي عام 1921.وبحسب القناة جاء منح أبو عاقلة لهذا الوسام "تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميدانية، وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل مراسلة قناة "الجزيرة"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/هرتزوغ-تعليقا-على-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-الحادث-وقع-خلال-عملية-لمكافحة-الإرهاب-في-جنين-1062699937.html
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شيرين أبو عاقلة, ملك الأردن عبدالله الثاني

ملك الأردن يمنح شيرين أبو عاقلة "وسام الاستقلال" تقديرا لشجاعتها

19:42 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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منح عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، أحد أرفع الأوسمة في المملكة للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في رأسها عندما كانت تقوم بعملها في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال الاحتفال الوطني بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين، بحضور الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحسب قناة المملكة الرسمية.
وقالت القناة: "أنعم جلالة الملك بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة".
ووسام الاستقلال أحد أهم الأوسمة في الأردن، وينقسم إلى 5 درجات، ومنحه للمرة الأولى الشريف حسين بن علي الهاشمي عام 1921.
الشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
هرتزوغ تعليقا على مقتل شيرين أبو عاقلة: الحادث وقع خلال عملية لمكافحة "الإرهاب" في جنين
16:06 GMT
وبحسب القناة جاء منح أبو عاقلة لهذا الوسام "تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميدانية، وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".
وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل مراسلة قناة "الجزيرة"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي
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