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https://arabic.sputniknews.com/20220525/منطاد-صيني-يسجل-رقما-قياسيا-في-ارتفاع-التحليق-فيديو-1062683476.html
منطاد صيني يسجل رقما قياسيا في ارتفاع التحليق… فيديو
منطاد صيني يسجل رقما قياسيا في ارتفاع التحليق… فيديو
طورت الصين منطادا بحثيا استطاع التحليق على ارتفاعات قياسية بعد إطلاقه من منطقة جبلية في التبت، جنوب غربي الصين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:38+0000
2022-05-25T09:50+0000
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الصين
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، قالت إنه يرصد معلومات عن المنطاد، الذي وصل إلى ارتفاع 9 آلاف و32 مترا.ولفتت الصحيفة إلى أن المنطاد الذي يحمل اسم "جيمو - 1" تم إطلاقه بواسطة فريق بحثي من معسكر قاعدة جبل تشومولانغما، في منطقة التبت.وترتكز مهمة المنطاد الصيني على مراقبة الغلاف الجوي من ارتفاع قياسي، بينما يصل حجمه إلى 9 آلاف و60 مترا مكعبا.ولفتت الصحيفة إلى أن المنطاد تم تطويره بواسطة معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بهدف دعم خبراء الطقس للتعرف على دورة المياه والأنشطة البشرية والظروف البيئية وكيف يمكن للتغيرات المناخية أن تؤثر على هضبة التبت مستقبلا.
https://arabic.sputniknews.com/20210721/منطاد-بحجم-ملعب-يحمل-بديل-تليسكوب-هابل-إلى-الفضاء-صور-----1049625239.html
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منوعات, الصين

منطاد صيني يسجل رقما قياسيا في ارتفاع التحليق… فيديو

09:38 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 25.05.2022)
© Ruslan Krivobok / الذهاب إلى بنك الصورمنطاد
منطاد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Ruslan Krivobok
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طورت الصين منطادا بحثيا استطاع التحليق على ارتفاعات قياسية بعد إطلاقه من منطقة جبلية في التبت، جنوب غربي الصين.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، قالت إنه يرصد معلومات عن المنطاد، الذي وصل إلى ارتفاع 9 آلاف و32 مترا.
ولفتت الصحيفة إلى أن المنطاد الذي يحمل اسم "جيمو - 1" تم إطلاقه بواسطة فريق بحثي من معسكر قاعدة جبل تشومولانغما، في منطقة التبت.
وترتكز مهمة المنطاد الصيني على مراقبة الغلاف الجوي من ارتفاع قياسي، بينما يصل حجمه إلى 9 آلاف و60 مترا مكعبا.
تلسكوب هابل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2021
منطاد بحجم ملعب يحمل بديل تليسكوب "هابل" إلى الفضاء... صور
21 يوليو 2021, 17:39 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن المنطاد تم تطويره بواسطة معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بهدف دعم خبراء الطقس للتعرف على دورة المياه والأنشطة البشرية والظروف البيئية وكيف يمكن للتغيرات المناخية أن تؤثر على هضبة التبت مستقبلا.
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