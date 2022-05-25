https://arabic.sputniknews.com/20220525/منطقة-زابوروجيه-تعيد-شعار-الإمبراطورية-الروسية-للنبالة-1062679317.html
منطقة زابوروجيه تعيد شعار الإمبراطورية الروسية للنبالة
منطقة زابوروجيه تعيد شعار الإمبراطورية الروسية للنبالة
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة زابوروجيه أعادت شعار عصر الإمبراطورية الروسية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T06:54+0000
2022-05-25T06:54+0000
2022-05-25T06:54+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال: "خلال فترة أوكرانيا، كانت هناك محاولة لتغيير شعار النبالة. وبدلاً من البنادق، بدأ الجنود الروس في استخدام المسكيت. كان هذا تزويرًا لشعارات النبالة. وأعدنا البنادق، وأعدنا كل ما كان في أيام الإمبراطورية الروسية. نتطلع بثقة إلى المستقبل دون التخلي عن الماضي".أكد روغوف أن شعار النبالة في المنطقة الآن هو الشعار التاريخي لنبالة زابوروجيه (قبل عام 1921 ألكساندروفسك). ينقسم شعار النبالة على شكل درع إلى حقول خضراء وقرمزية. يوجد في الحقل الأخضر العلوي مسدسان بهما حراب، وفي الحقل القرمزي السفلي يوجد قوس أسود به ثلاثة أسهم تشير لأسفل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
منطقة زابوروجيه تعيد شعار الإمبراطورية الروسية للنبالة
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قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة زابوروجيه أعادت شعار عصر الإمبراطورية الروسية.
وقال: "خلال فترة أوكرانيا، كانت هناك محاولة لتغيير شعار النبالة. وبدلاً من البنادق، بدأ الجنود الروس في استخدام المسكيت. كان هذا تزويرًا لشعارات النبالة. وأعدنا البنادق، وأعدنا كل ما كان في أيام الإمبراطورية الروسية. نتطلع بثقة إلى المستقبل دون التخلي عن الماضي".
ووفقًا له، فإن ملصقات شعار نبالة زابوروجيه لعام 1811 ظهرت على لوحات ترخيص سيارات المنطقة فوق علم أوكرانيا".
أكد روغوف أن شعار النبالة في المنطقة الآن هو الشعار التاريخي لنبالة زابوروجيه (قبل عام 1921 ألكساندروفسك). ينقسم شعار النبالة على شكل درع إلى حقول خضراء وقرمزية. يوجد في الحقل الأخضر العلوي مسدسان بهما حراب، وفي الحقل القرمزي السفلي يوجد قوس أسود به ثلاثة أسهم تشير لأسفل.