عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220525/منطقة-زابوروجيه-تعيد-شعار-الإمبراطورية-الروسية-للنبالة-1062679317.html
منطقة زابوروجيه تعيد شعار الإمبراطورية الروسية للنبالة
منطقة زابوروجيه تعيد شعار الإمبراطورية الروسية للنبالة
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة زابوروجيه أعادت شعار عصر الإمبراطورية الروسية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T06:54+0000
2022-05-25T06:54+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062678580_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_de86a63658cc4a4fd17b248c8becdf1b.jpg
وقال: "خلال فترة أوكرانيا، كانت هناك محاولة لتغيير شعار النبالة. وبدلاً من البنادق، بدأ الجنود الروس في استخدام المسكيت. كان هذا تزويرًا لشعارات النبالة. وأعدنا البنادق، وأعدنا كل ما كان في أيام الإمبراطورية الروسية. نتطلع بثقة إلى المستقبل دون التخلي عن الماضي".أكد روغوف أن شعار النبالة في المنطقة الآن هو الشعار التاريخي لنبالة زابوروجيه (قبل عام 1921 ألكساندروفسك). ينقسم شعار النبالة على شكل درع إلى حقول خضراء وقرمزية. يوجد في الحقل الأخضر العلوي مسدسان بهما حراب، وفي الحقل القرمزي السفلي يوجد قوس أسود به ثلاثة أسهم تشير لأسفل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062678580_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8dc1580ca10d9f93627699c6f9ecb54b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

منطقة زابوروجيه تعيد شعار الإمبراطورية الروسية للنبالة

06:54 GMT 25.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه
مدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة زابوروجيه أعادت شعار عصر الإمبراطورية الروسية.
وقال: "خلال فترة أوكرانيا، كانت هناك محاولة لتغيير شعار النبالة. وبدلاً من البنادق، بدأ الجنود الروس في استخدام المسكيت. كان هذا تزويرًا لشعارات النبالة. وأعدنا البنادق، وأعدنا كل ما كان في أيام الإمبراطورية الروسية. نتطلع بثقة إلى المستقبل دون التخلي عن الماضي".
ووفقًا له، فإن ملصقات شعار نبالة زابوروجيه لعام 1811 ظهرت على لوحات ترخيص سيارات المنطقة فوق علم أوكرانيا".
أكد روغوف أن شعار النبالة في المنطقة الآن هو الشعار التاريخي لنبالة زابوروجيه (قبل عام 1921 ألكساندروفسك). ينقسم شعار النبالة على شكل درع إلى حقول خضراء وقرمزية. يوجد في الحقل الأخضر العلوي مسدسان بهما حراب، وفي الحقل القرمزي السفلي يوجد قوس أسود به ثلاثة أسهم تشير لأسفل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала