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نصائح صحية للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم
نصائح صحية للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم
مقدمات السكري هي حالة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، على الرغم من أنه ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص مرض السكري، وقد تشمل أعراض مقدمات السكري،... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T17:24+0000
2022-05-25T17:24+0000
مجتمع
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في الوقت نفسه ، يمكن التحكم في مرحلة ما قبل السكري ، ويمكن للعديد من الأشخاص تأخير ظهور مرض السكري أو حتى تجنبه تمامًا - وهذا يساعد من خلال الإجراءات التي تهدف إلى خفض مستويات السكر في الدم المرتفعة.يمكن أن تساعد النصائح الصحية التالية، التي نشرها الموقع الطبي "ميديكفورم"، في خفض مستويات السكر في الدم.تناول شيئًا كل 3 إلى 6 ساعاتيوصي الأطباء بتناول وجبة الإفطار في غضون ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ وتناول وجبة خفيفة كل ثلاث إلى ست ساعات بعد ذلك. يستغرق الجسم من أربع إلى ست ساعات لهضم الطعام. ويمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة على أساس منتظم قبل أن تشعر بالجوع الشديد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.وازن نظامك الغذائييجب أن تتكون نصف كل وجبة من خضروات غير نشوية. النصف الآخر من خليط من البروتينات والكربوهيدرات النباتية المعقدة على شكل حبوب كاملة ، فاصوليا.لا تأكل في الليلتظهر الأبحاث أنه عند تناول الطعام في الليل ، قد يحتاج البنكرياس إلى مزيد من الأنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم مقارنة بالنهار. تساهم زيادة مستويات الأنسولين في الجسم في تطوير مقاومة هذا الهرمون ، وهذا مسار مباشر لمرض السكري.مراقبة الحصصبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، فإن تقليله بشكل فعال يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. يعني التحكم في الحصة أنك تأكل سعرات حرارية أقل وتفقد الوزن. إذا كنت تأكل كسورًا ، فيمكنك أن تعوّد نفسك على تناول كميات أقل ، لأنه في هذه الحالة لا يوجد تفاقم في الشهية.اشرب ماءشرب الماء له تأثير إيجابي على الجسم بعدة طرق. إذا بدأت في شرب الماء بدلاً من المشروبات السكرية ، فستوفر السعرات الحرارية غير الضرورية وستحمي نفسك أيضًا من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.
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مجتمع

نصائح صحية للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم

17:24 GMT 25.05.2022
© Youtub/cnrالوقاية من مرض السكري
الوقاية من مرض السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Youtub/cnr
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مقدمات السكري هي حالة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، على الرغم من أنه ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص مرض السكري، وقد تشمل أعراض مقدمات السكري، العطش والتبول المتكرر بشكل غير عادي.
في الوقت نفسه ، يمكن التحكم في مرحلة ما قبل السكري ، ويمكن للعديد من الأشخاص تأخير ظهور مرض السكري أو حتى تجنبه تمامًا - وهذا يساعد من خلال الإجراءات التي تهدف إلى خفض مستويات السكر في الدم المرتفعة.
يمكن أن تساعد النصائح الصحية التالية، التي نشرها الموقع الطبي "ميديكفورم"، في خفض مستويات السكر في الدم.
تناول شيئًا كل 3 إلى 6 ساعات
يوصي الأطباء بتناول وجبة الإفطار في غضون ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ وتناول وجبة خفيفة كل ثلاث إلى ست ساعات بعد ذلك. يستغرق الجسم من أربع إلى ست ساعات لهضم الطعام. ويمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة على أساس منتظم قبل أن تشعر بالجوع الشديد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
وازن نظامك الغذائي
يجب أن تتكون نصف كل وجبة من خضروات غير نشوية. النصف الآخر من خليط من البروتينات والكربوهيدرات النباتية المعقدة على شكل حبوب كاملة ، فاصوليا.
لا تأكل في الليل
تظهر الأبحاث أنه عند تناول الطعام في الليل ، قد يحتاج البنكرياس إلى مزيد من الأنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم مقارنة بالنهار. تساهم زيادة مستويات الأنسولين في الجسم في تطوير مقاومة هذا الهرمون ، وهذا مسار مباشر لمرض السكري.
مراقبة الحصص
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، فإن تقليله بشكل فعال يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. يعني التحكم في الحصة أنك تأكل سعرات حرارية أقل وتفقد الوزن. إذا كنت تأكل كسورًا ، فيمكنك أن تعوّد نفسك على تناول كميات أقل ، لأنه في هذه الحالة لا يوجد تفاقم في الشهية.
اشرب ماء
شرب الماء له تأثير إيجابي على الجسم بعدة طرق. إذا بدأت في شرب الماء بدلاً من المشروبات السكرية ، فستوفر السعرات الحرارية غير الضرورية وستحمي نفسك أيضًا من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.
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