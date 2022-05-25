https://arabic.sputniknews.com/20220525/نصر-الله-أي-مساس-بالمسجد-الأقصى-سيفجر-المنطقة-1062706238.html
نصر الله: أي مساس بالمسجد الأقصى سيفجر المنطقة
نصر الله: أي مساس بالمسجد الأقصى سيفجر المنطقة
قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك سيفجر المنطقة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T19:38+0000
2022-05-25T19:38+0000
2022-05-25T19:38+0000
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وذكرت قناة الميادين، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات نصرالله جاءت في كلمة له، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، موضحا أن "أي مساس بالأقصى سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة"، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.وشدد الأمين العام لحزب الله على أن خطورة الوضع في المسجد الأقصى المبارك "سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه"، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى.وأكد حسن نصر الله أن الإنجاز اللبناني الذي تحقق في العام 2000، بخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني هو أعظم إنجاز في التاريخ المعاصر، مضيفا أن "انتصار عام 2000 كسر صورة الجيش الذي لا يُقهر وكسر مشروع إسرائيل الكبرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين بالتحرير".وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّه "يجب تظهير كافة التضحيات، فهذا النصر لم يأت بالمجان بل صنع بالدماء والدموع والأيدي والأصابع على الزناد، ويجب إظهار من قاوم الاحتلال ومن تآمر على أبناء وطنه ومن وقف على التل وذلك ليس لفتح الجروح بل لمنع المزايدات".
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أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
نصر الله: أي مساس بالمسجد الأقصى سيفجر المنطقة
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قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك سيفجر المنطقة.
وذكرت قناة الميادين، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات نصرالله جاءت في كلمة له، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، موضحا أن "أي مساس بالأقصى سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة"، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى
.
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن خطورة الوضع في المسجد الأقصى المبارك "سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه"، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى.
وأكد حسن نصر الله
أن الإنجاز اللبناني الذي تحقق في العام 2000، بخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني هو أعظم إنجاز في التاريخ المعاصر، مضيفا أن "انتصار عام 2000 كسر صورة الجيش الذي لا يُقهر وكسر مشروع إسرائيل الكبرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين بالتحرير".
وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّه "يجب تظهير كافة التضحيات، فهذا النصر لم يأت بالمجان بل صنع بالدماء والدموع والأيدي والأصابع على الزناد، ويجب إظهار من قاوم الاحتلال ومن تآمر على أبناء وطنه ومن وقف على التل وذلك ليس لفتح الجروح بل لمنع المزايدات".