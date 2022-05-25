https://arabic.sputniknews.com/20220525/نصر-الله-استخراج-الغاز-من-البحر-ممكن-جدا-ويحتاج-جرأة-1062709158.html

نصر الله: استخراج الغاز من البحر ممكن جدا ويحتاج جرأة

نصر الله: استخراج الغاز من البحر ممكن جدا ويحتاج جرأة

قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن استخراج الغاز من البحر ممكن جدا ويحتاج جرأة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T21:46+0000

2022-05-25T21:46+0000

2022-05-25T21:46+0000

حسن نصر الله

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وذكرت قناة الميادين، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات نصرالله جاءت في كلمة له، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، موضحا أن لبنان قادر أن يكون دولة غنية بالنفط والغاز"، داعيا إلى ما أسماه بـ"الدولة الغنية"، وأن لبنان القوي هو لبنان الغني.وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ملف "استخراج الغاز من البحر ممكن جدا جدا، ويحل مشاكل لبنان لكن ذلك يحتاج جرأة"، مشيرا إلى أنه "لا يحلّ مشكلة لبنان إلا النفط والغاز في المياه الإقليمية".وشدد حسن نصر الله على أن لدى بلاده كنزا وثروة هائلة من النفط والغاز، مؤكدا أن لبنان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الثروة الضخمة، في الوقت الذي "يبرم كيان العدو عقودا لبيع نفطه".ومن بين ما صرح به نصر الله خلال كلمته، اليوم، ما أكده بأن خطورة الوضع في المسجد الأقصى المبارك "سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه"، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى.وأكد حسن نصر الله أن الإنجاز اللبناني الذي تحقق في العام 2000، بخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني هو أعظم إنجاز في التاريخ المعاصر، مضيفا أن "انتصار عام 2000 كسر صورة الجيش الذي لا يُقهر وكسر مشروع إسرائيل الكبرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين بالتحرير".وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّه "يجب تظهير كافة التضحيات، فهذا النصر لم يأت بالمجان بل صنع بالدماء والدموع والأيدي والأصابع على الزناد، ويجب إظهار من قاوم الاحتلال ومن تآمر على أبناء وطنه ومن وقف على التل وذلك ليس لفتح الجروح بل لمنع المزايدات".

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حسن نصر الله, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي