https://arabic.sputniknews.com/20220525/هرتزوغ-تعليقا-على-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-الحادث-وقع-خلال-عملية-لمكافحة-الإرهاب-في-جنين-1062699937.html

هرتزوغ تعليقا على مقتل شيرين أبو عاقلة: الحادث وقع خلال عملية لمكافحة "الإرهاب" في جنين

هرتزوغ تعليقا على مقتل شيرين أبو عاقلة: الحادث وقع خلال عملية لمكافحة "الإرهاب" في جنين

ادعى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأربعاء، أن مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، جاء خلال عملية لمكافحة "الإرهاب" في جنين بالضفة الغربية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T16:06+0000

2022-05-25T16:06+0000

2022-05-25T16:06+0000

شيرين أبو عاقلة

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن هرتزوغ خلال كلمة له في منتدى "دافوس" الاقتصادي، أن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، جاء خلال عملية مكافحة الإرهاب في جنين، على خلفية مقتل العديد من الإسرائيليين.وزعم هرتزوغ أن بلاده منفتحة وشفافة حيال التحقيق في مقتل أبو عاقلة، موضحا أن إسرائيل عرضت على الولايات المتحدة الانضمام إلى عملية التحقيق، مناديا بعدم الاعتماد على "حقائق كاذبة"، وبأن الجانب الفلسطيني رفض التعاون حيال هذا التحقيق.وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين الماضي، أنها رفعت دعوى بشكل رسمي أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد إسرائيل، وذلك بسبب "جرائمها" الشهر الماضي بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.وأشار بيان للوزارة أنها رفعت رسالة إلى المحكمة بشأن "الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا خلال الشهر المنصرم، وفي مقدمتها جريمة قنص شيرين أبو عاقلة".وطلبت الوزارة من الجنائية الدولية اعتماد التقرير والأخذ به من أجل تسريع التحقيقات وجلب "القتلة" أمام العدالة الدولية، لافتة إلى أن النائب العام الفلسطيني يعمل على استكمال التحقيقات في قضية أبو عاقلة، بشكل "معني وبمسؤولية كاملة".وصرح عباس، خلال تشييع جنازة الصحافية الراحلة: "لا يجب أن تمر الجريمة من دون عقاب... لقد رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي من ارتكبت الجريمة، ولأننا لا نثق بهم".وأعلنت شبكة "الجزيرة" القطرية في 11 أيار/مايو الجاري، مقتل مراسلتها الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/أمريكا-لا-نعتقد-أن-المحكمة-الجنائية-الدولية-هي-المكان-المناسب-للتحقيق-في-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-1062682260.html

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي