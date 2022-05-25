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https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزيرا-خارجية-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-إطلاق-بيونغ-يانغ-صورايخ-استفزاز-خطير-1062691760.html
وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا: إطلاق بيونغ يانغ صورايخ "استفزاز خطير"
وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا: إطلاق بيونغ يانغ صورايخ "استفزاز خطير"
أدان وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:42+0000
2022-05-25T12:42+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وأفادت الخارجية الكورية في سيؤول، اليوم الأربعاء، بأن الوزيرين أدانا بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير في محادثتهما الهاتفية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وشدد الوزيران، خلال محادثتهما، على التعاون الوثيق من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ.ووصف الوزيران تحرك كوريا الشمالية بأنه "استفزاز خطير لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، عن إجراء سلسلة تعديلات واسعة في قياداته العليا، عقب الإطلاق الصاروخي الثلاثي الكوري الشمالي.وأفادت وكالة يونهاب، نقلا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن الجنرال كيم سيونغ كيوم، نائب قائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عيّن قائدا لهيئة الأركان المشتركة، في أول تعديل في مناصب كبار القادة العسكريين منذ تولي الرئيس يون سيوك-يول السلطة.وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.ومن جانبها قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة: "أجرى جيشنا، ردا على استفزاز كوريا الشمالية اليوم ... مناورات ممشى الفيل، فضلا عن عمليات الإطلاق التي أطلقتها وحدات الصواريخ في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".وفي صباح اليوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وأجريت جميع عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الجنوبية-تطلق-صاروخين-ردا-على-التجربة-الكورية-الشمالية-1062677310.html
https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان--1062677165.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا: إطلاق بيونغ يانغ صورايخ "استفزاز خطير"

12:42 GMT 25.05.2022
© AP Photoصاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد
صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo
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أدان وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية.
وأفادت الخارجية الكورية في سيؤول، اليوم الأربعاء، بأن الوزيرين أدانا بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير في محادثتهما الهاتفية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
كوريا الجنوبية تطلق صاروخين ردا على التجربة الكورية الشمالية
03:26 GMT
وشدد الوزيران، خلال محادثتهما، على التعاون الوثيق من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ.
ووصف الوزيران تحرك كوريا الشمالية بأنه "استفزاز خطير لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، عن إجراء سلسلة تعديلات واسعة في قياداته العليا، عقب الإطلاق الصاروخي الثلاثي الكوري الشمالي.
وأفادت وكالة يونهاب، نقلا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن الجنرال كيم سيونغ كيوم، نائب قائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عيّن قائدا لهيئة الأركان المشتركة، في أول تعديل في مناصب كبار القادة العسكريين منذ تولي الرئيس يون سيوك-يول السلطة.
وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
02:51 GMT
ومن جانبها قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.
وقالت هيئة الأركان المشتركة: "أجرى جيشنا، ردا على استفزاز كوريا الشمالية اليوم ... مناورات ممشى الفيل، فضلا عن عمليات الإطلاق التي أطلقتها وحدات الصواريخ في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وفي صباح اليوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وأجريت جميع عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ.
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