https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-تركيا-أول-دولة-ذات-غالبية-مسلمة-تعترف-بإسرائيل-1062686582.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي: تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل وتركيا تفتحان فصلا جديدا في علاقاتهما بعد فترات صعود وهبوط، وتعملان على توسيع الشراكات... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح لابيد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في القدس، أن "تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل"، مؤكدا أن "الهدف هو تشكيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والمدني بين البلدين".وأضاف أن "التبادل الاقتصادي مع تركيا بلغ مستويات غير مسبوقة"، متابعا: "البلدان سيبدآن العمل على اتفاقية جديدة بخصوص الطيران المدني".يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/تشاووش-أوغلو-التطبيع-مع-تل-أبيب-له-تأثير-إيجابي-على-حل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1062683182.html

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, آخر أخبار القدس الأن