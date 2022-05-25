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وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى.. صور
وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى.. صور
زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:44+0000
2022-05-25T15:44+0000
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وأفادت وكالة قدس نت، مساء اليوم الأربعاء، أن تشاووش أوغلو زار، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بعدما أن حل وزير الخارجية التركي ضيفا على دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة.وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم، أن تشاووش أوغلو تجول في باحات المسجد الأقصى برفقة وفد فلسطيني من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، دون مرافقة إسرائيلية رغم احتجاجات حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيكون له مردود إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي من القدس مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد: "نعتقد أن حل الدولتين بحسب معايير الأمم المتحدة هو الحل الوحيد لسلام مستدام نسعى إليه ونعرف أن تطبيع العلاقات بيننا سيكون له تأثير إيجابي على حل الصراع".وأضاف: "ناقشنا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتقيت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، وناقشنا مطولا موضوع القضية الفلسطينية، وبالتأكيد تحدثت عن المواضيع الحساسة المرتبطة بالقدس وقدسية الحرم الشريف".وأعرب الوزير التركي عن تطلع بلاده "إلى مواصلة هذا الحوار البناء من أجل توسيع التعاون بيننا".من جهته، قال لبيد: "اليوم نطلق إطارًا جديدًا لتوثيق علاقاتنا مع تركيا، وأهم أهدافنا هو توثيق العلاقات الاقتصادية على المستويات المختلفة"، مشددا: "لن نتظاهر بأن علاقتنا لم تعرف التقلبات. في الوقت نفسه، عرفنا دائمًا كيف نتحدث مرة أخرى، لنتعاون مرة أخرى".
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وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى.. صور

15:44 GMT 25.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . POOL
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زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة قدس نت، مساء اليوم الأربعاء، أن تشاووش أوغلو زار، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بعدما أن حل وزير الخارجية التركي ضيفا على دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم، أن تشاووش أوغلو تجول في باحات المسجد الأقصى برفقة وفد فلسطيني من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، دون مرافقة إسرائيلية رغم احتجاجات حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيكون له مردود إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي من القدس مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد: "نعتقد أن حل الدولتين بحسب معايير الأمم المتحدة هو الحل الوحيد لسلام مستدام نسعى إليه ونعرف أن تطبيع العلاقات بيننا سيكون له تأثير إيجابي على حل الصراع".
وأضاف: "ناقشنا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتقيت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، وناقشنا مطولا موضوع القضية الفلسطينية، وبالتأكيد تحدثت عن المواضيع الحساسة المرتبطة بالقدس وقدسية الحرم الشريف".
وأعرب الوزير التركي عن تطلع بلاده "إلى مواصلة هذا الحوار البناء من أجل توسيع التعاون بيننا".
من جهته، قال لبيد: "اليوم نطلق إطارًا جديدًا لتوثيق علاقاتنا مع تركيا، وأهم أهدافنا هو توثيق العلاقات الاقتصادية على المستويات المختلفة"، مشددا: "لن نتظاهر بأن علاقتنا لم تعرف التقلبات. في الوقت نفسه، عرفنا دائمًا كيف نتحدث مرة أخرى، لنتعاون مرة أخرى".
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