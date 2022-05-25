https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-مقتل-أكثر-من-100-إرهابي-في-العملية-العسكرية-شمالي-العراق-فيديو-1062680808.html
وزير الدفاع التركي يعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي في العملية العسكرية شمالي العراق... فيديو
وزير الدفاع التركي يعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي في العملية العسكرية شمالي العراق... فيديو
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق قبل أكثر من شهر. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:08+0000
2022-05-25T08:08+0000
2022-05-25T08:08+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
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وحسب بيان وزارة الدفاع التركية، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تفقده برفقة قادة الجيش التركي، الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع العراق.وأكد أكار أن الجيش التركي عازم على مواصلة مكافحة الإرهابيين إلى حين توفير أمن الحدود والمواطنين بشكل كامل.وأشار إلى أن القوات التركية لديها هدف واحد وهو الإرهابيين، لافتا في هذا السياق إلى العلاقات الطيبة التي تربط بين الأتراك والأكراد.يذكر أنه في 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عمليات جوية وبرية.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/العراق-يدعو-تركيا-إلى-التنسيق-معه-بشأن-عملياتها-العسكرية-في-شمال-البلاد-1061609099.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم
وزير الدفاع التركي يعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي في العملية العسكرية شمالي العراق... فيديو
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق قبل أكثر من شهر.
وحسب بيان وزارة الدفاع التركية، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تفقده برفقة قادة الجيش التركي، الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع العراق.
وأكد أكار أن الجيش التركي عازم على مواصلة مكافحة الإرهابيين إلى حين توفير أمن الحدود والمواطنين بشكل كامل.
وأشار إلى أن القوات التركية لديها هدف واحد وهو الإرهابيين، لافتا في هذا السياق إلى العلاقات الطيبة التي تربط بين الأتراك والأكراد.
يذكر أنه في 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل"
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عمليات جوية وبرية.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد
، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية
من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.