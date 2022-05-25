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وزير المال السعودي: وفرنا 3 مقومات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وزير المال السعودي: وفرنا 3 مقومات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
قال محمد الجدعان، وزير المال السعودي إن المملكة وفرت 3 مقومات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المستثمرين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:43+0000
2022-05-25T11:43+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في جلسة حول السعودية خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.وأوضح الجدعان أن المملكة وفرت 3 مقومات لجذب الاستثمار في مقدمتها المصداقية، إضافة إلى القدرة على التنبؤ بالأحداث، ووجود شفافية في التعاملات.ولفت إلى أن هناك إجراءات إصلاحية تم اتباعها لتوفير المصداقية، مشيرا إلى أن الرياض حققت تقدما في عملية التنبؤ بالأحداث، إضافة إلى توفيرها مصادر مفتوحة للبيانات الاقتصادية من أجل تحقيق الشفافية.وأوضح وزير المال السعودي أن هناك تقدم في برنامج الاستدامة المالية رغم مواجهة صدمة ثنائية ناتجة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على تنويع مصادر الدخل القومي.
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

وزير المال السعودي: وفرنا 3 مقومات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية

11:43 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilوزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان
وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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قال محمد الجدعان، وزير المال السعودي إن المملكة وفرت 3 مقومات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المستثمرين.
جاء ذلك في جلسة حول السعودية خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.
وأوضح الجدعان أن المملكة وفرت 3 مقومات لجذب الاستثمار في مقدمتها المصداقية، إضافة إلى القدرة على التنبؤ بالأحداث، ووجود شفافية في التعاملات.
ولفت إلى أن هناك إجراءات إصلاحية تم اتباعها لتوفير المصداقية، مشيرا إلى أن الرياض حققت تقدما في عملية التنبؤ بالأحداث، إضافة إلى توفيرها مصادر مفتوحة للبيانات الاقتصادية من أجل تحقيق الشفافية.
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وأوضح وزير المال السعودي أن هناك تقدم في برنامج الاستدامة المالية رغم مواجهة صدمة ثنائية ناتجة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على تنويع مصادر الدخل القومي.
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